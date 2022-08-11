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Официально: McDonald's возобновляет работу в Украине
Украинский офис McDonald's поэтапно возобновит работу некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании.
McDonald's провел консультации и обсуждение с украинскими должностными лицами, поставщиками и специалистами по безопасности. Компания также обратила внимание на просьбу своих сотрудников вернуться к работе.
В течение нескольких следующих месяцев компания с партнерами возобновит цепи поставок продуктов в рестораны, подготовит заведения для обслуживания клиентов и возвратит команды ресторанов в рабочую среду.
Напомним, Министерство иностранных дел в июне начало переговорный процесс с украинским офисом McDonald's и штаб-квартирой компании в США по открытию ресторанов сети в Украине. После этого появлялись сообщения, что McDonald's откроет свои заведения 1 августа, но впоследствии сеть опровергла это. Однако переговоры по возобновлению работы McDonald's в украинских городах продолжились.Подписывайтесь на наш Telegram канал
После официального заявления украинского офиса о поэтапном открытии глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что теперь подготовка к непосредственному открытию дверей ресторанов займет еще некоторое время.
"Но главное, что есть политическое решение: Мак возвращается. Как вы знаете, мы вели долгие переговоры и убеждали McDonald's возобновить работу в Украине. Я благодарен руководству компании за принятое решение. И отдельное спасибо всем, кто присоединился к этой адвокации в США и в Украине", - сообщил о результате переговоров Кулеба в своем Facebook.
Он добавил, что возобновление работы сети ресторанов фастфуда это еще и рабочие места, и налоги в госбюджет, что крайне важно для украинской экономики во время войны.
McDonald's закрыла все свои рестораны в Украине в день полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля. В мае американская корпорация продала свой российский бизнес и полностью ушла из России.