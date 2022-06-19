МИД хочет переубедить McDonald’s возобновить работу в Украине в ближайшее время, — Кулеба

Министерство иностранных дел начало переговорный процесс с украинским офисом McDonald's и штаб-квартирой компании в США. МИД хочет убедить сеть ресторанов быстрого питания возобновить работу в Украине, не дожидаясь завершения боевых действий.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь МакДональдз является одним из самых известных американских брендов. Процесс двигается", — добавил Кулеба.

Напомним, в день полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля, компания McDonald’s закрыла все свои рестораны в Украине. В сети заявили, что заведения будут оставаться закрытыми, пока будут сохраняться угрозы атак со стороны России.

Отметим, что из России McDonald’s уходит навсегда. Компания уже продала свой российский бизнес.

Ранее компания обнародовала финансовый отчет за первый квартал 2022 года. Так, в первом квартале 2022 года прибыль сети ресторанов МакДональдз сократилась на 28% в годовом исчислении – до $1,1 млрд ($1,48 на акцию).