Продолжается 1731-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 ноября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 278 боевых столкновений.

Вчера противник нанес три ракетных и 72 авиационных удара, во время которых сбросил 236 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 5120 дронов-камикадзе и совершили 2106 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 26 с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Заречье, Середина-Буда, Дорошевка, Бачевск, Товстодубово, Свободная Слобода, Коренок, Уланово, Яструбщина, Малая Слободка, Волковка, Горки, Бессалевка, Искровщина, Атинское, Коровка, Рыжовка Кондратовка, Хотинь, Новая Сечь, Писаревка, Иволжанское, Кияница, Юнаковка, Могрица, Лужки, Храповщина, Мирополье, Запсилье, Нескучное Сумской области; Карповичи Черниговской области. Авиаудары получили населенные пункты Ольшанка, Кияница, Храповщина.

Последние новости с фронта сегодня

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил 10 атак, нанес четыре авиационных удара, применив 10 КАБ, и совершил 149 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Охримовка, Анискино, Довгенькое.

На Купянском направлении враг штурмовал один раз в сторону Купянска.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где кафиры проводили 13 атак возле населенных пунктов Надежда, Грековка, Зеленая Долина, Колодцы, Диброва и в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник совершил пять атак в районах населенных пунктов Ямполь, Кривая Лука и в направлении Дибровы, Николаевки, Ореховатки.

На Краматорском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Константиновском направлении зафиксировано 18 атак. Захватчики вели наступательные действия в районах населенных пунктов Константиновка, Свободное и в сторону Николаяполья, Новопавловки, Торецкого, Кучерового Яра, Золотого Колодца.

Двадцать четыре атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться неподалеку от населенных пунктов Новый Донбасс, Краснополье, Доброполье, Новогришино, Мирное, Молодецкое и в направлении Гуливе, Сергеевки.

На Александровском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районе Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Новое Запорожье, Рождество, Егоровку и у Рыбного, Верхней Терсы, Волшебного.

На Ореховском направлении зафиксировано четыре атаки в сторону Новопавловки, Новояковловки и у Степного.

На Приднепровском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Слава Украине!

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