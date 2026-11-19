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Потери врага по состоянию на 19 ноября 2026 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1730 день полномасштабной войны составляют 1 630 980 человек.
Потери России в войне на 19 ноября 2026 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 630 980 (+1 970) человек;
- танков – 12 484 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 25 828 (+13) ед;
- артиллерийских систем – 52 557 (+7) ед;
- РСЗО – 2 284 (+1) ед;
- средств ПВО – 1764 (+0) ед;
- самолетов – 452 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 3 200 (+7) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 613 608 (+515) ед;
- крылатых ракет – 5 196 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн с ГСМ – 177 167 (+341) ед;
- специальной техники – 4 916 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 19 ноября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 69 враждебных БпЛА типа Shahed (48 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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