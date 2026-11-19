ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1730 день полномасштабной войны составляют 1 630 980 человек.

Потери России в войне на 19 ноября 2026 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 ноября потеряла:

личного состава – около 1 630 980 (+1 970) человек;

танков – 12 484 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 25 828 (+13) ед;

артиллерийских систем – 52 557 (+7) ед;

РСЗО – 2 284 (+1) ед;

средств ПВО – 1764 (+0) ед;

самолетов – 452 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 3 200 (+7) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 613 608 (+515) ед;

крылатых ракет – 5 196 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн с ГСМ – 177 167 (+341) ед;

специальной техники – 4 916 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 19 ноября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 69 враждебных БпЛА типа Shahed (48 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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