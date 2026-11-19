Продолжается 1730-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 ноября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 211 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 71 авиационный удар, во время которых сбросил 239 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 4582 дрона-камикадзе и совершили 2027 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 29 — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Кореньок, Товстодубово, Уланово, Бачевск, Искрисковщина, Волфине, Нескучное, Кучеровка, Яструбщина, Атинское, Бессалевка, Лужки, Тополь, Рыжевка, Семейчине, Дорошовка, Вильна; Хреновка, Елино, Гати Черниговской области. Авиаудара подвергся населенному пункту Вильная Слобода.

Последние новости с фронта сегодня

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил три атаки, нанес два авиационных удара, применив четыре КАБ, и осуществил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили четыре атаки противника в сторону населенных пунктов Охримовка, Резниково и Колодезное.

На Купянском направлении враг штурмовал один раз в сторону Митрофановки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты проводили шесть атак в сторону населенных пунктов Мирное, Заречное, Лиман и Ямполь.

На Славянском направлении противник совершил 12 атак в районе Пискуновки, Кривой Луки, Ямполя и Николаевки.

На Краматорском направлении оккупанты штурмовали один раз в сторону Малиновки.

На Константиновском направлении зафиксировано 16 атак. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новоселовки, Николаяполья, Кучерового Яра, Торецкого, Софиевки и Свободного.

Семнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Ганновка, Черниговка, Доброполье, Новофедоровка, Новогришино, Мирное, Сергеевка, Молодецкое и Новоподгородное.

На Александровском направлении противник штурмовых действий не производил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Долинка и Егоровка.

На Ореховском направлении зафиксирована одна атака в сторону Заречного.

На Приднепровском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Слава Украине!

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