МЗС хоче переконати McDonald's відновити роботу в Україні найближчим часом, — Кулеба

Міністерство закордонних справ розпочало переговорний процес з українським офісом McDonald's та штаб-квартирою компанії в США. МЗС хоче переконати мережу ресторанів швидкого харчування відновити роботу в Україні, не чекаючи на завершення бойових дій.

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Про це 19 червня в Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже МакДональдз є одним із найвідоміших американських брендів. Процес рухається", - додав Кулеба.

Нагадаємо, у день повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого, компанія McDonald's закрила усі свої ресторани в Україні. У мережі заявили, що заклади залишатимуться закритими, поки зберігатимуться загрози атак з боку Росії.

Зазначимо, що з Росії McDonald's йде назавжди. Компанія вже продала свій російський бізнес.

Раніше компанія оприлюднила фінансовий звіт за перший квартал 2022 року. Так, у першому кварталі 2022 року прибуток мережі ресторанів МакДональдз скоротився на 28% у річному обчисленні – до $1,1 млрд ($1,48 на акцію).