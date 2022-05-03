Прибуток McDonald's зменшився майже на третину через українсько-російську війну

У першому кварталі 2022 року прибуток мережі ресторанів McDonald's скоротився на 28% у річному обчисленні — до $1,1 млрд ($1,48 на акцію). У цей же період 2021-го показник становив $1,54 млрд ($2,05 на акцію).

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Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за перший квартал 2022 року, повідомляє UCSC.

Основною причиною падіння доходів є закриття ресторанів в Україні та РФ у зв'язку з війною. При цьому витрати на оплату оренди приміщень, виплату зарплат працівникам закритих закладів та виплати постачальникам загалом становили 27 мільйонів доларів.

Крім того, у грошовому еквіваленті компанія списала продукти на 100 мільйонів доларів. Йдеться про ті продукти, які планували поставити до вже закритих закладів в Україні та Росії.

У той же час виторг McDonald's за січень-березень зріс на 11,8%, склавши 5,67 мільярда доларів. Ця сума перевищує прогноз аналітиків, які очікували, що виторг компанії складе 5,57 мільярда доларів.

Нагадаємо, мережа ресторанів McDonald's призупинила роботу по всій Україні через повномасштабну війну. Поки що в компанії не коментують плани щодо відновлення роботи мережі ресторанів в Україні.

При цьому наприкінці лютого 2022 року McDonald's відкрив кухні по всій Україні для передачі їжі військовим зі своїх ресторанів.