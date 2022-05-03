Прибыль McDonald's уменьшилась почти на треть из-за украинско-российской войны

В первом квартале 2022 года прибыль сети ресторанов McDonald's сократился на 28% в годовом исчислении — до $1,1 млрд ($1,48 на акцию). В этот же период в 2021-м показатель составлял $1,54 млрд ($2,05 на акцию).

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Об этом говорится в финансовом отчете компании за первый квартал 2022 года, сообщает UCSC.

Основная причина падения доходов — закрытие ресторанов в Украине и РФ в связи с войной. При этом расходы на оплату аренды помещений, выплату зарплат сотрудникам закрытых заведений и выплаты поставщикам в целом составили 27 миллионов долларов.

Кроме того, в денежном эквиваленте компания списала продукты на 100 миллионов долларов. Речь о тех продуктах, которые планировали поставить в уже закрытые заведения в Украине и России.

В то же время выручка McDonald’s за январь-март выросла на 11,8%, составив 5,67 миллиарда долларов. Эта сумма превышает прогноз аналитиков, которые ожидали, что выручка компании составит 5,57 миллиарда долларов.

Напомним, сеть ресторанов McDonald's приостановила работу по всей Украине из-за полномасштабной войны. Пока в компании не комментируют планы касательно возобновления работы сети ресторанов в Украине.

При этом в конце февраля 2022 года McDonald's открыл кухни по всей Украине для передачи еды военным из своих ресторанов.