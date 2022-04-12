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McDonald's пока не готов сообщить, когда возобновит работу в Украине
Ранее сеть ресторанов McDonald's приостановила работу по всей Украине из-за полномасштабной войны.
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В McDonald's пока не комментируют планы касательно возобновления работы сети ресторанов в Украине. Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе компании.
Из-за введения военного положения в стране 24 февраля сеть ресторанов McDonald's приостановила работу всех заведений в Украине. Компания приняла такое решение, чтобы обеспечить безопасность сотрудникам организации.
При этом в McDonald's не сообщили, когда смогут восстановить работу.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что в конце февраля 2022 года McDonald's открыл кухни по всей Украине для передачи еды военным из своих ресторанов.