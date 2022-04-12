McDonald's поки не готовий повідомити, коли відновить роботу в Україні

Раніше мережа ресторанів McDonald's призупинила роботу по всій Україні через повномасштабну війну.

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У McDonald's поки що не коментують плани щодо відновлення роботи мережі ресторанів в Україні. Про це Delo.ua повідомили в пресслужбі компанії.

Через запровадження військового стану в країні 24 лютого мережа ресторанів McDonald's призупинила роботу всіх закладів в Україні. Компанія прийняла таке рішення, щоб забезпечити безпеку співробітникам організації.

При цьому у McDonald's не повідомили, коли зможуть відновити роботу.

Нагадаємо, що наприкінці лютого 2022 року McDonald's відкрив кухні по всій Україні для передачі їжі військовим зі своїх ресторанів.