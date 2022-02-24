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Категория
Бизнес
Дата публикации

В Украине закрываются все рестораны McDonald's

В Украине закрываются все рестораны McDonald's
Фото: Delo.ua

В компании не сообщили, когда смогут восстановить работу ресторанов сети. 

В связи с введением военного положения в стране сеть ресторанов McDonald's приостановила работу всех заведений в Украине. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице компании в Facebook.

Компания приняла решение о приостановке работы всех ресторанов в стране для того, чтобы обеспечить безопасность сотрудникам организации. 

"Очень хотим снова открыть свои двери для вас, улыбаться и делать то, что мы делаем лучше всего — дарить вкусные и прекрасные моменты для вас", — говорится в сообщении. 

Напомним, что украинские продуктовые сети заявили, что продовольствия в магазинах и на складах достаточно для обеспечения населения. 