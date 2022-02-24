Uber, Bolt и Uklon рассказали, как будут работать во время военного положения

В связи с наступлением российских войск на территорию Украины компания Uber приостановила работу сервиса. Bolt и Uklon работают в штатном режиме.

Компании-агрегаторы сервисов такси рассказали о работе во время военного положения в стране. Так, компания Uber приостановила работу на неопределенный срок.

"В связи с ростом геополитической напряженности и последними событиями мы решили временно приостановить работу приложения. Мы продолжаем следить за обстоятельствами и надеемся, что это временная ситуация", — рассказали в Uber.

В Bolt сообщили, что, несмотря на введение военного положения, компания Bolt продолжает работать в штатном режиме.

Компания Uklon также готова поддерживать работу сервиса в городах Украины.

"Мы наблюдаем за ситуацией и подчеркиваем, что готовы поддерживать работу сервиса в городах. Ситуация по-разному повлияла на работу сервиса, и видим, что стоимость поездки отреагировала и выросла. Этому есть объективные причины: большие пробки, также количество активных водителей, сотрудничающих с сервисом, сегодня меньше. Ведь кто выбрал для себя вариант оставаться дома с семьей, кто защищать наше государство. Кроме того, наблюдаем проблемы на автозаправках", — говорят в компании.

В Uklon добавили, что ограничили верхний предел коэффициента. Также у пользователей всегда есть возможность управлять ценой самостоятельно – увеличивать или уменьшать ее вручную.

Напомним, что государственная таможенная служба Украины сообщила о режиме работы пропускных пунктов во время военного положения.