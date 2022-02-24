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Государственная таможенная служба Украины сообщила о режиме работы пропускных пунктов
В связи с наступлением российских войск на территорию Украины часть таможенных постов в настоящее время не работает. Также в Украине закрыто воздушное пространство, поэтому все таможенные посты в аэропортах закрыты.
Оперативная информация о работе таможен по состоянию на 24 февраля:
✅ Винницкая таможня: работает в штатном режиме.
✅ Волынская таможня: работает в штатном режиме.Подписывайтесь на наш Telegram канал
⚠️ Днепровская таможня: работает в дежурном режиме, м/п "Днепро-аэропорт" не работает.
⚠️ Донецкая таможня: работает в дежурном режиме.
❓ Энергетическая таможня: информация уточняется.
⚠️ Житомирская таможня: работает в штатном режиме, отсутствует связь с электронными сервисами.
✅ Закарпатская таможня: работает в штатном режиме.
✅ Запорожская таможня: работает в штатном режиме.
⚠️ Ивано-Франковская таможня: работает в штатном режиме м/п "Ивано-Франковск" не работает, отсутствует связь с электронными сервисами.
⚠️ Киевская таможня: работает в штатном режиме, кроме м/п "Борисполь-аэропорт", "Киев "Жуляны", Вильча – не работают.
✅ Координационно-мониторинговая таможня: работает в штатном режиме.
✅ Кропивницкая таможня: работает в штатном режиме.
⛔️ Луганская таможня: закрыта, м/п не работают, личный состав готовится к эвакуации.
✅ Львовская таможня: работает в штатном режиме.
✅ Николаевская таможня: работает в штатном режиме.
⚠️ Одесская таможня: работает в штатном режиме, кроме м/п "Одесса-Аэропорт".
✅ Полтавская таможня: работает в штатном режиме.
⛔️ Ровенская таможня: таможенные посты закрыты.
⛔️ Сумская таможня: закрыто, м/п не работают.
✅ Тернопольская таможня: работает в штатном режиме.
⛔️ Харьковская таможня: закрыта, м/п не работают, личный состав эвакуирован.
⛔️ Таможня в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе: не работает, личный состав эвакуирован.
✅ Хмельницкая таможня: работает в штатном режиме.
✅ Черкасская таможня: работает в штатном режиме.
✅ Черновицкая таможня: работает в штатном режиме.
⛔️ Черниговская таможня: м/п Сеньковка — личный состав эвакуирован, таможня закрыта до отдельного распоряжения.
Также в ведомстве сообщили, что в отдельных регионах есть проблемы со связью и электронными сервисами.
Напомним, что украинские продуктовые сети заявили, что продовольствия в магазинах и складах достаточно для обеспечения населения.