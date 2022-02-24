Государственная таможенная служба Украины сообщила о режиме работы пропускных пунктов

В связи с наступлением российских войск на территорию Украины часть таможенных постов в настоящее время не работает. Также в Украине закрыто воздушное пространство, поэтому все таможенные посты в аэропортах закрыты.

Оперативная информация о работе таможен по состоянию на 24 февраля:

✅ Винницкая таможня: работает в штатном режиме.

✅ Волынская таможня: работает в штатном режиме.

⚠️ Днепровская таможня: работает в дежурном режиме, м/п "Днепро-аэропорт" не работает.

⚠️ Донецкая таможня: работает в дежурном режиме.

❓ Энергетическая таможня: информация уточняется.

⚠️ Житомирская таможня: работает в штатном режиме, отсутствует связь с электронными сервисами.

✅ Закарпатская таможня: работает в штатном режиме.

✅ Запорожская таможня: работает в штатном режиме.

⚠️ Ивано-Франковская таможня: работает в штатном режиме м/п "Ивано-Франковск" не работает, отсутствует связь с электронными сервисами.

⚠️ Киевская таможня: работает в штатном режиме, кроме м/п "Борисполь-аэропорт", "Киев "Жуляны", Вильча – не работают.

✅ Координационно-мониторинговая таможня: работает в штатном режиме.

✅ Кропивницкая таможня: работает в штатном режиме.

⛔️ Луганская таможня: закрыта, м/п не работают, личный состав готовится к эвакуации.

✅ Львовская таможня: работает в штатном режиме.

✅ Николаевская таможня: работает в штатном режиме.

⚠️ Одесская таможня: работает в штатном режиме, кроме м/п "Одесса-Аэропорт".

✅ Полтавская таможня: работает в штатном режиме.

⛔️ Ровенская таможня: таможенные посты закрыты.

⛔️ Сумская таможня: закрыто, м/п не работают.

✅ Тернопольская таможня: работает в штатном режиме.

⛔️ Харьковская таможня: закрыта, м/п не работают, личный состав эвакуирован.

⛔️ Таможня в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе: не работает, личный состав эвакуирован.

✅ Хмельницкая таможня: работает в штатном режиме.

✅ Черкасская таможня: работает в штатном режиме.

✅ Черновицкая таможня: работает в штатном режиме.

⛔️ Черниговская таможня: м/п Сеньковка — личный состав эвакуирован, таможня закрыта до отдельного распоряжения.

Также в ведомстве сообщили, что в отдельных регионах есть проблемы со связью и электронными сервисами.

Напомним, что украинские продуктовые сети заявили, что продовольствия в магазинах и складах достаточно для обеспечения населения.