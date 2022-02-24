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Суспільство
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Державна митна служба Україні повідомила про режим роботи пропускних пунктів

Державна митна служба Україні повідомила про режим роботи пропускних пунктів
Фото: Плотина

У зв'язку з наступом російських військ на територію України частина митних постів наразі не працює. Також в Україні закрито повітряний простір, відтак усі митні пости в аеропортах зачинено.

Оперативна інформація щодо роботи митниць станом на 24 лютого:

✅  Вінницька митниця: працює в штатному режимі.

✅  Волинська митниця: працює в штатному режимі.

⚠️ Дніпровська митниця: працює у черговому режимі, м/п "Дніпро-аеропорт" не працює.

⚠️ Донецька митниця: працює у черговому режимі.

❓ Енергетична митниця: інформація уточнюється.

⚠️ Житомирська митниця: працює в штатному режимі, відсутній зв'язок з електронними сервісами.

✅  Закарпатська митниця: працює в штатному режимі.

✅ Запорізька митниця: працює в штатному режимі. 

⚠️ Івано-Франківська митниця: працює в штатному режимі м/п "Івано-Франківськ" не працює, відсутній зв'язок з електронними сервісами.

⚠️ Київська митниця: працює в штатному режимі, окрім м/п «Бориспіль-аеропорт», "Київ "Жуляни", Вільча - не працюють.

✅  Координаційно-моніторингова митниця: працює в штатному режимі.

✅  Кропивницька митниця: працює в штатному режимі.

⛔️  Луганська митниця: зачинено, м/п не працюють, особовий склад готується до евакуації.

✅  Львівська митниця: працює в штатному режимі.

✅ Миколаївська митниця: працює в штатному режимі.

⚠️ Одеська митниця: працює в штатному режимі, окрім м/п "Одеса-аеропорт".

✅  Полтавська митниця: працює в штатному режимі.

⛔️  Рівненська митниця: митні пости закриті.

⛔️  Сумська митниця: зачинено, м/п не працюють.

✅  Тернопільська митниця: працює в штатному режимі.

⛔️  Харківська митниця: зачинено, м/п не працюють, особовий склад евакуйовано.

⛔️  Митниця в Херсонській області, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі: не працює, особовий склад евакуйовано.

✅  Хмельницька митниця: працює в штатному режимі.

✅  Черкаська митниця: працює в штатному режимі.

✅  Чернівецька митниця: працює в штатному режимі.

⛔️  Чернігівська митниця: м/п Сеньківка - особовий склад евакуйовано, митницю зачинено до окремого розпорядження.

Також у відомстві повідомили, що наразі у окремих регіонах є проблеми зі зв’язком та електронними сервісами. 

Нагадаємо, що українські продуктові мережі заявили, що продовольства у магазинах та на складах достатньо для забезпечення населення.