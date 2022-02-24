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Державна митна служба Україні повідомила про режим роботи пропускних пунктів
У зв'язку з наступом російських військ на територію України частина митних постів наразі не працює. Також в Україні закрито повітряний простір, відтак усі митні пости в аеропортах зачинено.
Оперативна інформація щодо роботи митниць станом на 24 лютого:
✅ Вінницька митниця: працює в штатному режимі.
✅ Волинська митниця: працює в штатному режимі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
⚠️ Дніпровська митниця: працює у черговому режимі, м/п "Дніпро-аеропорт" не працює.
⚠️ Донецька митниця: працює у черговому режимі.
❓ Енергетична митниця: інформація уточнюється.
⚠️ Житомирська митниця: працює в штатному режимі, відсутній зв'язок з електронними сервісами.
✅ Закарпатська митниця: працює в штатному режимі.
✅ Запорізька митниця: працює в штатному режимі.
⚠️ Івано-Франківська митниця: працює в штатному режимі м/п "Івано-Франківськ" не працює, відсутній зв'язок з електронними сервісами.
⚠️ Київська митниця: працює в штатному режимі, окрім м/п «Бориспіль-аеропорт», "Київ "Жуляни", Вільча - не працюють.
✅ Координаційно-моніторингова митниця: працює в штатному режимі.
✅ Кропивницька митниця: працює в штатному режимі.
⛔️ Луганська митниця: зачинено, м/п не працюють, особовий склад готується до евакуації.
✅ Львівська митниця: працює в штатному режимі.
✅ Миколаївська митниця: працює в штатному режимі.
⚠️ Одеська митниця: працює в штатному режимі, окрім м/п "Одеса-аеропорт".
✅ Полтавська митниця: працює в штатному режимі.
⛔️ Рівненська митниця: митні пости закриті.
⛔️ Сумська митниця: зачинено, м/п не працюють.
✅ Тернопільська митниця: працює в штатному режимі.
⛔️ Харківська митниця: зачинено, м/п не працюють, особовий склад евакуйовано.
⛔️ Митниця в Херсонській області, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі: не працює, особовий склад евакуйовано.
✅ Хмельницька митниця: працює в штатному режимі.
✅ Черкаська митниця: працює в штатному режимі.
✅ Чернівецька митниця: працює в штатному режимі.
⛔️ Чернігівська митниця: м/п Сеньківка - особовий склад евакуйовано, митницю зачинено до окремого розпорядження.
Також у відомстві повідомили, що наразі у окремих регіонах є проблеми зі зв’язком та електронними сервісами.
Нагадаємо, що українські продуктові мережі заявили, що продовольства у магазинах та на складах достатньо для забезпечення населення.