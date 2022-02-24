Державна митна служба Україні повідомила про режим роботи пропускних пунктів

У зв'язку з наступом російських військ на територію України частина митних постів наразі не працює. Також в Україні закрито повітряний простір, відтак усі митні пости в аеропортах зачинено.

Оперативна інформація щодо роботи митниць станом на 24 лютого:

✅ Вінницька митниця: працює в штатному режимі.

✅ Волинська митниця: працює в штатному режимі.

⚠️ Дніпровська митниця: працює у черговому режимі, м/п "Дніпро-аеропорт" не працює.

⚠️ Донецька митниця: працює у черговому режимі.

❓ Енергетична митниця: інформація уточнюється.

⚠️ Житомирська митниця: працює в штатному режимі, відсутній зв'язок з електронними сервісами.

✅ Закарпатська митниця: працює в штатному режимі.

✅ Запорізька митниця: працює в штатному режимі.

⚠️ Івано-Франківська митниця: працює в штатному режимі м/п "Івано-Франківськ" не працює, відсутній зв'язок з електронними сервісами.

⚠️ Київська митниця: працює в штатному режимі, окрім м/п «Бориспіль-аеропорт», "Київ "Жуляни", Вільча - не працюють.

✅ Координаційно-моніторингова митниця: працює в штатному режимі.

✅ Кропивницька митниця: працює в штатному режимі.

⛔️ Луганська митниця: зачинено, м/п не працюють, особовий склад готується до евакуації.

✅ Львівська митниця: працює в штатному режимі.

✅ Миколаївська митниця: працює в штатному режимі.

⚠️ Одеська митниця: працює в штатному режимі, окрім м/п "Одеса-аеропорт".

✅ Полтавська митниця: працює в штатному режимі.

⛔️ Рівненська митниця: митні пости закриті.

⛔️ Сумська митниця: зачинено, м/п не працюють.

✅ Тернопільська митниця: працює в штатному режимі.

⛔️ Харківська митниця: зачинено, м/п не працюють, особовий склад евакуйовано.

⛔️ Митниця в Херсонській області, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі: не працює, особовий склад евакуйовано.

✅ Хмельницька митниця: працює в штатному режимі.

✅ Черкаська митниця: працює в штатному режимі.

✅ Чернівецька митниця: працює в штатному режимі.

⛔️ Чернігівська митниця: м/п Сеньківка - особовий склад евакуйовано, митницю зачинено до окремого розпорядження.

Також у відомстві повідомили, що наразі у окремих регіонах є проблеми зі зв’язком та електронними сервісами.

Нагадаємо, що українські продуктові мережі заявили, що продовольства у магазинах та на складах достатньо для забезпечення населення.