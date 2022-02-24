Українські поштові оператори повідомили, як працюватимуть відділення через воєнний час

В "Укрпошта" та "Нова пошта" пояснили, як можна буде відправляти та отримувати посилки через воєнний стан у країні.

У зв'язку з відділенням “Укрпошти” не працюватимуть 24 лютого. Про це Укрпошта повідомила у Facebook. Але щойно дозволить ситуація оператор відновить роботу, а доти посилки та пенсії зберігатимуть.

«Поки що небо над Україною тимчасово обмежене для авіаперевезень. Слідкуємо за ситуацією і за необхідності розвертатимемо наземні шляхи доставки», — йдеться у повідомленні “Укрпошти”.

"Нова пошта" на Facebook також повідомила про новий графік роботи - там, де це можливо та безпечно для людей.

«Звертаюсь до всіх підприємців — ми маємо зберігати спокій, працювати, економіку не можна зупиняти ні на мить! Нашим воїнам потрібні ресурси, наша підтримка, спокій та впевненість. Ми на роботі, працюємо в оперативному штабі, все на місці», — йдеться у повідомленні співвласника Нової Пошти Володимира Поперешнюка.