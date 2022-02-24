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Бизнес
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Украинские почтовые операторы сообщили, как будут работать отделения во время военного положения

Фото: Dniprograd.org

"Укрпочта" и “Новая почта” объяснили, как можно будет отправлять и получать посылки во время военного положения в стране.

В связи с началом агрессии РФ отделения "Укрпочты" не будут работать 24 февраля. Об этом "Укрпочта" сообщила в Facebook. Но как только позволит ситуация, оператор возобновит работу, а до тех пор посылки и пенсии будут храниться в отделениях. 

"Пока небо над Украиной временно ограничено для авиаперевозок. Следим за ситуацией и при необходимости будем разворачивать наземные пути доставки", — говорится в сообщении "Укрпочты". 

"Новая почта" на Facebook также сообщила о новом графике работы — там, где это возможно и безопасно для людей.

"Обращаюсь ко всем предпринимателям — мы должны сохранять спокойствие, работать, экономику нельзя останавливать ни на миг! Нашим воинам нужны ресурсы, наша поддержка, спокойствие и уверенность. Мы на работе, работаем в оперативном штабе, все на месте", — говорится в сообщении совладельца "Новой почты" Владимира Поперешнюка. 