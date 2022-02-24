"Не могу дозвониться, интернет не работает": что происходит сейчас со связью при военном положении

Мобильная связь в Украине работает с перебоями — в некоторых случаях абоненты не могут совершать звонки или пользоваться мобильным интернетом. Мобильные операторы и Госпецсвязи успокаивают: такие проблемы обусловлены не отключением связи, а большой нагрузкой на сети, но украинские операторы и провайдеры продолжат предоставлять услуги в обычном режиме. Чтобы уменьшить нагрузку на сети, власти просят граждан звонить только в случае крайней необходимости и по возможности обмениваться смс-сообщениями.

Украинские операторы подтверждают, что продолжают работу. "Работаем в обычном режиме, а у вас просим только одного – доверять только официальным источникам. И ни в коем случае не паниковать", — сообщили в lifecell.

"Внимательно наблюдаем за работой нашей сети. Связь и интернет работают в обычном режиме, хотя с нагрузкой", — рассказали в Vodafone Ukraine, но добавили, что временно закрыли свои розничные магазины, чтобы отправить сотрудников по домам.

"Работаем, чтобы вы оставались на связи. Наша команда делает все возможное, чтобы сеть продолжала работать в штатном режиме. Сеть выдерживает значительные нагрузки. Поэтому звонки могут происходить не с первого раза", — предупредили в Kyivstar.

Кроме того, ранее операторы сообщали, что готовы поддерживать связь даже при военном положении.

Чтобы не допустить захвата ресурсов компании, в "Киевстар" обеспечивают охрану мощностей в штатном режиме 24/7 внутренними ресурсами компании и с помощью специализированных подрядных организаций. "В компании введена современная система комплексной физической безопасности, которая обеспечивает охрану персонала, материальных и нематериальных активов. Все ключевые объекты (офисы, коммутационные центры, склады) обеспечены полным комплексом технической и физической охраны — там установлены современные системы видеонаблюдения, сигнализация и контроль доступа", — поясняют в компании.

Там добавили, что их сеть имеет гибкую архитектуру, что позволяет при необходимости оперативно изменять маршрутизацию трафика через транзитные узлы, расположенные в разных городах Украины. Это позволяет оператору сохранить функции сети и возобновлять предоставление услуг, даже если некоторые из объектов инфраструктуры получат повреждения .

В "Киевстар" уточнили, что их сеть включает более 48 тысяч базовых станций мобильной связи и более 44 тысяч км магистральных линий, а компания использует весь спектр современных сервисов по кибербезопасности, обеспечивает надежность и защищенность информационных систем, данных в системах и бизнес-процессах компании, а также соответствие системы информационной безопасности лучшим мировым практикам и национальным требованиям.

В "Водафон" подчеркнули, что имеют успешный опыт работы в условиях пандемии, локдауна, нестабильного электроснабжения и других кризисных случаях. "У нас есть резервное оборудование и резервные каналы передачи данных в Украине и за ее пределами. В случае нарушения функционирования одних – другие могут поддерживать связь на должном уровне ", — успокаивают у оператора.

Там также при необходимости будут защищать свои мощности: компания организовала вооруженную охрану стратегически важных объектов, в том числе с привлечением полиции охраны, а также подготовила план дополнительных мер по обнаружению и предотвращению киберугроз для сетей компании. В частности, усилили внешний и внутренний периметр от возможных кибератак, провели мероприятия по выявлению уязвимостей и рисков информационных систем компании, провели Penetration-тесты, купили дополнительное оборудование.