В Киеве могут измениться цены на жилье из-за резкого удорожания строительства, — девелоперы

Цены на жилье в столице вырастут, поскольку строительным компаниям строить выгодно жилье бизнес-класса.

Первичный рынок недвижимости во время войны претерпел значительные трансформации. Девелоперы вынуждены адаптироваться к новым реалиям, когда стоимость строительства резко возросла, а рост цен на жилье сдерживает ограниченный реальный спрос.

Об этом, как сообщает Delo.ua, заявил младший партнер группы компаний DIM Арсений Насековский во время выступления на International Invest Summit 2025, состоявшегося во Львове.

По его словам, первичный рынок меняется на глазах: массовое жилье в столице не строят, вместо этого пригород заполняется эконом-проектами до $1000 за квадратный метр. В то же время, центр Киева готовится к прыжку — с потенциалом роста цены до $10 000 за квадрат и новым спросом на ограниченное, клубное, нишевое жилье.

Именно поэтому сейчас себестоимость становится фильтром, оставляющим на рынке лишь точечные решения с реальным запасом стоимости.

«В зависимости от класса проекта себестоимость строительства выросла на 10–30%. В то же время ощущается значительный дефицит квалифицированной рабочей силы. К примеру, сейчас DIM завершает дом на 33 этажа, и мы вынуждены привлекать сразу несколько компаний для завершения внутренней отделки комплекса», — пояснил Арсений Насековский.

По его словам, сегодня в Киеве интерес инвесторов к первичному рынку упал. Если до полномасштабной войны 60% продаж генерировали именно инвесторы на ранних этапах строительства, то сейчас преобладает конечный потребитель.

«Причина не в нехватке средств или в снижении количества покупателей. Просто стоимость первоначального жилья часто превышает цены на готовые объекты на вторичном рынке поблизости. Застройщик не может продавать ниже себестоимости, возросшей от 10 до 30%», — объясняет эксперт.

С началом полномасштабного вторжения в Киеве многие застройщики перешли в работу в сегмент эконом класса, где квадратный метр стоит до $1000.

"В этом сегменте появляется много проектов, в частности в Ирпене, Буче и других пригородах столицы. Однако в этих сегментах маловероятен сверхвысокий рост цен. В то же время в центральных районах Киева, где количество участков лимитировано, спрос будет расти, а предложений больше не станет. 000 за 1 квадратный метр», – объясняет Насиковский.

Впрочем, по мнению младшего партнера группы компаний DIM, после войны жилая недвижимость останется основным сегментом инвестирования, особенно в бизнес и премиальном сегменте в центре столицы.

Ранее Delo.ua писало о том, как сегментировался первичный рынок: в Киеве строят жилье бизнес-класса, в пригороде – недорогие ЖК.