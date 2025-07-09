У Києві можуть змінитись ціни на житло через різке здорожчання будівництва, - девелопери

Ціни на житло в столиці зростуть, оскільки будівельним компаніям будувати вигідно лише житло бізнес-класу.

Первинний ринок нерухомості під час війни зазнав значних трансформацій. Девелопери змушені адаптуватись до нових реалій, коли вартість будівництва різко зросла, а ріст цін на житло стримує обмежений реальний попит.

Про це, як повідомляє Delo.ua, заявив молодший партнер групи компаній DIM Арсеній Насіковський під час виступу на International Invest Summit 2025, що відбувся у Львові.

За його словами, первинний ринок змінюється на очах: масове житло в столиці не будують, натомість передмістя заповнюється економ-проєктами до $1000 за квадратний метр. Водночас центр Києва готується до стрибка - з потенціалом зростання ціни до $10 000 за квадрат та новим попитом на обмежене, клубне, нішеве житло.

Саме тому зараз собівартість стає фільтром, який залишає на ринку лише точкові рішення з реальним запасом вартості.

«Залежно від класу проєкту, собівартість будівництва зросла на 10–30%. Водночас відчувається значний дефіцит кваліфікованої робочої сили. Наприклад, зараз DIM завершує будинок на 33 поверхи, і ми змушені залучати одразу декілька компаній для завершення внутрішнього оздоблення комплексу», - пояснив Арсеній Насіковський.

За його словами, сьогодні в Києві інтерес інвесторів до первинного ринку впав. Якщо до повномасштабної війни 60% продажів генерували саме інвестори на ранніх етапах будівництва, то нині переважає кінцевий споживач.

«Причина не в нестачі коштів чи зниженні кількості покупців. Просто вартість первинного житла часто перевищує ціни на готові об’єкти на вторинному ринку поблизу. Забудовник не може продавати нижче собівартості, яка зросла від 10 до 30%», - пояснює експерт.

З початком повномасштабного вторгнення у Києві багато забудовників перейшли в працювати в сегмент економ класу, де квадратний метр коштує до $1000.

"У цьому сегменті з’являється багато проєктів, зокрема в Ірпені, Бучі та інших передмістях столиці. Проте в цих сегментах малоймовірне надвисоке зростання цін. Водночас у центральних районах Києва, де кількість ділянок лімітована, попит зростатиме, а пропозицій більше не стане. Це сприятиме значному зростанню цін у преміальних клубних будинках – до $7000-$8000 чи навіть $10 000 за 1 квадратний метр», - пояснює Насіковський.

Утім, на думку молодшого партнера групи компаній DIM, після закінчення війни житлова нерухомість залишиться основним сегментом інвестування, особливо у бізнес та преміальному сегменті в центрі столиці.

Раніше Delo.ua писало про те, як сегментувався первинний ринок: у Києві будують житло бізнес-класу, у передмісті - недорогі ЖК.