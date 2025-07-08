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Попит на квартири у новобудовах впав по всій Україні: які ціни у липні
Вартість житла на первинному ринку вийшла на плато: майже у всіх регіонах зафіксоване коливання в межах кількох відсотків.
Ціни на квартири у новобудовах майже по всій країні застигли через падіння попиту.
Лідерство за вартістю квадратного метра утримує Київ— $1 407 за квадратний метр, повідомляє Delo.ua із посиланням на аналітику DIM.RIA.
У п'ятірку найдорожчих регіонів за цінами на новобудови входять також Закарпатська ($1179 за кв. метр), Львівська ($1104), Дніпропетровська ($1090) та Кіровоградська ($1056) області Найдешевші новобудови — у прифронтових регіонах: Запорізькій ($506) та Сумській ($538) областях.
Аналітики пояснюють ситуацію з цінами слабким інтересом до новобудов майже в усіх регіонах. Найбільше падіння зафіксовано у Чернігівській (-29%), Житомирській (-27%) та Волинській (-25%) областях. Попит у Києві також значно знизився (-15%).
Значне зростання попиту з достатньою вибіркою даних для аналізу спостерігається тільки в Закарпатській області (+19%).
За місяць введено в експлуатацію 4 новобудови (7 секцій) — у Львівській, Вінницькій, Івано-Франківській і Полтавській областях.
Найвищу частку зданих об'єктів зафіксовано у Рівненській (68 %), Запорізькій (56 %) та Одеській (54 %) областях.
У червні працювали 80 % відділів продажу новобудов, наголосили аналітики.
Раніше Delo.ua писало про те, що у Києві на продаж виставлено на 25% менше нового житла, ніж на початку війни.
Також повідомлялось, що половина нових ЖК України будуються у трьох областях.