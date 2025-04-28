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Половина нових ЖК України будуються у трьох областях

новобудови, первинний ринок житла
Попит на купівлю житла впав, проте ціни дорожчають. Фото: Енциклопедія новобудов

За останні пів року в Україні сумарно відкрили продажі в 95 житлових комплексах, 51 з яких вивели на ринок в 1 кварталі 2025 року. 

Лідерами продажів на первинному ринку житлової нерухомості стали два західні регіони та столиця. Найактивніше нові продажі розпочинали забудовники Львівської області: за останні пів року вони вивели на ринок 25 нових ЖК, що становиться більше чверті всіх нових стартів продажу  в Україні, свідчать статистика ЛУН.

"Друге місце посіли забудовники Закарпатської області, які почали продажів 13 нових ЖК.  Третє місце посіли девелопери Києва та Київської області, які сумарно вивели на ринок 11 ЖК за пів року", - наголосила директорка з розвитку ЛУН Олена Унаньян. 

На п'яти трьом лідерам ринку наступають забудовники Івано-Франківської області, які за два попередні квартали вивели на ринок 10 нових ЖК (5 – в 1 кварталі 2025 року). 

Ціни на квартири у нових ЖК у квітні 2025-го

Середня вартість квадратного метра від забудовників продовжує зростати. В 1 кварталі 2025 року Львів зберігає лідерство за вартістю квадрата новобудов, у квітні вартість кв. метра становила 55,6 тисяч гривень.

Проте найвище здорожчання житла продемонструвала Одеса  - вартість 1 квадрату зросла за півроку на 14% - до 45,6 тисяч кв. м.

У розрізі мінімальної вартості 1-кімнатної квартири на первинці найвищі ціни зберігаються у Львові (2,6 млн грн), Києві (2,4 млн грн) та Чернівцях (1,9 млн грн).

Серед 2-кімнатних найвищий цінник навіть на найдешевші квартири – у Києві (3,7 млн грн), Львові (3,4 млн грн), Ужгороді та Кропивницькому (2,8 млн грн).

Фото 2 — Половина нових ЖК України будуються у трьох областях
Ціна крикімнатної квартири в Тернополі чи Івано-Франківську вдвічі дешевша, ніж в Ужгороді. Інфографіка: ЛУН

Найбільше грошей на найдешевшу 3-кімнатну квартиру, що будується, знадобиться в Ужгороді - 5,5 млн грн. Це навіть більше, ніж у Львові та Києві, де найдешевша 3-кімнатна квартира обійдеться у 5 млн грн.

До речі, в Тернополі найдешевша майбутня 3-кімнатна буде коштувати 2,4 млн грн, в Хмельницькому – 2,5 млн грн, а в Івано-Франківську – 2,8 млн грн.

Середня вартість столичних квартир у 1 кварталі 2025 року продемонструвала відчутне зростання. Від початку січня до початку квітня 1-кімнатні здорожчали з $60 тис. до $63 тис., 2-кімнатні – з $96 тис. до $100 тис., а 3-кімнатні – з $139,5 тис. до $148 тис.

Як писало раніше Delo.ua, після війни багатьом людям житла не вистачить. Згідно з аналітикою M4U, в Україні спостерігається від'ємний приріс нової пропозиції, попит зменшується: у деяких регіонах це 30-40% від довоєнного, а деяких 10%, або й менше.

Автор:
Леся Соловчук