Половина новых ЖК в Украине строятся в трех областях

За последние полгода в Украине суммарно открыли продажи в 95 жилых комплексах, 51 из которых вывели на рынок в первом квартале 2025 года.

Лидерами продаж на первичном рынке жилой недвижимости стали два западных региона и столица. Наиболее активно новые продажи начинали застройщики Львовской области: за последние полгода они вывели на рынок 25 новых ЖК, что составляет более четверти всех новых стартов продаж в Украине, свидетельствуют статистика ЛУН.

"Второе место заняли застройщики Закарпатской области, которые начали продаж 13 новых ЖК. Третье место заняли девелоперы Киева и Киевской области, суммарно выведшие на рынок 11 ЖК за полгода", — подчеркнула директор по развитию ЛУН Елена Унаньян.

Догоняют лидеров рынка застройщики Ивано-Франковской области: за два предыдущих квартала они вывели на рынок 10 новых ЖК (5 – в 1 квартале 2025 года).

Цены на квартиры в новых ЖК в апреле 2025-го

Средняя стоимость квадратного метра от застройщиков продолжает расти. В 1 квартале 2025 г. Львов сохраняет лидерство по стоимости квадрата новостроек, в апреле стоимость кв. метра составила 55,6 тысячи гривен.

Однако самое высокое удорожание жилья продемонстрировала Одесса – стоимость 1 квадрата выросла за полгода на 14% – до 45,6 тысяч кв. м.

В разрезе минимальной стоимости 1-комнатной квартиры на первичке самые высокие цены хранятся во Львове (2,6 млн грн), Киеве (2,4 млн грн) и Черновцах (1,9 млн грн).

Среди 2-комнатных самый высокий ценник даже на самые дешевые квартиры – в Киеве (3,7 млн грн), Львове (3,4 млн грн), Ужгороде и Кропивницком (2,8 млн грн).

Цена крикомнатной квартиры в Тернополе или Ивано-Франковске вдвое дешевле, чем в Ужгороде. Инфографика: ЛУН

Больше всего денег на самую дешевую строящуюся 3-комнатную квартиру понадобится в Ужгороде — 5,5 млн грн. Это даже больше, чем во Львове и Киеве, где самая дешевая трехкомнатная квартира обойдется в 5 млн. грн.

Кстати, в Тернополе самая дешевая будущая 3-комнатная будет стоить 2,4 млн грн, в Хмельницком – 2,5 млн грн, а в Ивано-Франковске – 2,8 млн грн.

Средняя стоимость столичных квартир в 1 квартале 2025 года продемонстрировала ощутимый рост. С начала января по начало апреля 1-комнатные подорожали с $60 тыс. до $63 тыс., 2-комнатные – с $96 тыс. до $100 тыс., а 3-комнатные – со $139,5 тыс. до $148 тыс.

Как писало ранее Delo.ua, после войны многим людям жилья не хватит. Согласно аналитике M4U, в Украине наблюдается отрицательный прирост нового предложения, спрос уменьшается: в некоторых регионах это 30-40% от довоенного, а в некоторых 10%, или и меньше.