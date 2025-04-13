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Одесса вдруг стала лидером роста цен на жилье в новостройках

строительство, первичный рынок
Самые дорогие трехкомнатные квартиры в Ужгороде. Фото: IStock

Цены на первичном рынке жилья в Украине продолжают расти. Причем не только в западных регионах, а в большинстве городов страны.

В течение первого квартала 2025 стоимость квадратного метра от застройщиков продолжает увеличиваться. Дороже всего стоит новое жилье во Львове, однако самые высокие темпы роста неожиданно демонстрирует не западный, а южный регион.

Как свидетельствуют данные исследования ЛУН, за полгода наиболее выросли цены на новостройки в Одессе (+14%), а средняя стоимость квадратного метра в городе достигла 45,6 тыс. грн.

В западных регионах, Львове и Ужгороде произошло небольшое снижение средней цены: здесь новостройки скорректировались на -2% средней стоимости.

Фото 2 — Одесса вдруг стала лидером роста цен на жилье в новостройках
В Одессе дорожают новые квартиры, в Закарпатье — дешевеют. Инфографика: ЛУН

Топ-3 региона по ценам на новые квартиры в апреле 2025-го

Однако по итогам 1 квартала 2025 года новостройки Львова все равно остались самыми дорогими в стране: средняя стоимость квадратного метра в них составляла 55,6 тыс. грн. На втором месте по стоимости киевские новостройки со средней ценой квадрата 53,7 тыс. грн. Третье место заняли новостройки Ужгорода, метр в которых стоит 47,9 тыс. грн.

По минимальной стоимости 1-комнатной квартиры на первичке самые высокие цены остаются во Львове (2,6 млн грн), Киеве (2,4 млн грн) и Черновцах (1,9 млн грн).

Самый высокий ценник на двухкомнатные в Киеве (3,7 млн грн), Львове (3,4 млн грн), Ужгороде и, неожиданно, Кропивницком (2,8 млн грн). По мнению аналитиков, это может быть связано с тем, что предложение новостроек в Кропивницком ограничено – застройщики продают квартиры только в 5 ЖК, поэтому высокий ценник в городе, скорее всего, объясняется именно этим.

Больше денег на самую дешевую строящуюся 3-комнатную квартиру понадобится в Ужгороде, аж 5,5 млн грн. Это даже больше, чем во Львове и Киеве, где самая дешевая трехкомнатная квартира обойдется в 5 млн. грн.

Интересно, что в Тернополе и Хмельницком самая дешевая будущая 3-комнатная будет стоить вдвое меньше, чем в Закарпатье — 2,4 млн грн, лишь немного дороже — в Ивано-Франковске — 2,8 млн грн.

Где в Украине лучше всего продают квартиры в новостройках

Наиболее активно новые продажи начинали застройщики Львовской области – за полгода они вывели на рынок 25 новых ЖК (15 из них – в 1 квартале 2025 года), что составляет более четверти всех новых стартов продаж в Украине.

Фото 3 — Одесса вдруг стала лидером роста цен на жилье в новостройках
Больше квартир в новостройках продает Львов. Инфографика: ЛУН

Второе место по активности заняли застройщики Закарпатья, которые начали продажи в 13 новых ЖК (5 из них – в 1 квартале 2025 года), а третье – застройщики Киева и Киевской области, суммарно за последние полгода вывели на рынок 11 новых ЖК (3 ЖК – столичные девелоперы и 8 ЖК девелоперы Киевской области).

Их почти догнали застройщики Ивано-Франковской области, за два предыдущих квартала вывели на рынок 10 новых ЖК (5 – в 1 квартале 2025 года). За полгода в стране начали продажи в 95 ЖК, 51 из них вывели на рынок в 1 квартале 2025 года.

Всего в Украине за полгода продажи завершились в 91 ЖК, что соразмерно с количеством новых ЖК, начавших продажу.

Как сообщало ранее Delo.ua, по словам СЕО компании M4U Владимира Даниленко, рынок недвижимости переживает коллапс, так что многим людям после войны жилья не хватит.

Автор:
Леся Соловчук