Одеса зненацька стала лідером зростання цін на житло в новобудовах

Ціни на первинному ринку житла в Україні продовжують рости. Причому не тільки у західних регіонах, а вбільшості міст країни.

Протягом першого кварталу 2025 року вартість квадратного метра від забудовників продовжує збільшуватись. Найдорожче коштує нове житло у Львові, проте найвищі темпи здорожчання за цей час несподівано демонструє не західний, а південний регіон.

Як свідчать дані дослідження ЛУН, за пів року найсуттєвіше зросли ціни на новобудови в Одесі (+14%), а середня вартість квадратного метра в місті досягла 45,6 тис. грн.

У західних регіонах, Львові та Ужгороді, відбулося невелике зниження середньої ціни: тут новобудови скоригувалися на -2% середньої вартості.

В Одесі дорожчають нові квартири, на Закарпатті - дешевшають. Інфографіка: ЛУН

Топ-3 регіони за цінами на нові квартири у квітні 2025-го

Проте за підсумками 1 кварталу 2025 року, новобудови Львова все одно залишилися найдорожчими в країні: середня вартість квадратного метра в них становила 55,6 тис. грн. На другому місці за вартістю київські новобудови з середньою ціною квадрату 53,7 тис. грн. Третє місце посіли новобудови Ужгорода, метр в яких коштує 47,9 тис. грн.

В розрізі мінімальної вартості 1-кімнатної квартири на первинці найвищі ціни зберігаються у Львові (2,6 млн грн), Києві (2,4 млн грн) та Чернівцях (1,9 млн грн).

Найвищий цінник на двокімнатні у Києві (3,7 млн грн), Львові (3,4 млн грн), Ужгороді та, несподівано, Кропивницькому (2,8 млн грн). На думку аналітиків, це може бути пов'язано з тим, що пропозиція новобудов в Кропивницькому обмежена – забудовники продають квартири лише в 5 ЖК, тож високий цінник в місті, скоріш за все, пояснюється саме цим.

Найбільше грошей на найдешевшу 3-кімнатну квартиру, що будується, знадобиться в Ужгороді, - аж 5,5 млн грн. Це навіть більше, ніж у Львові та Києві, де найдешевша 3-кімнатна квартира обійдеться у 5 млн грн.

Цікаво, що в Тернополі та Хмельницькому найдешевша майбутня 3-кімнатна коштуватиме удвічі менше, ніж на Закарпатті - 2,4 млн грн, лише трохи дорожче - в Івано-Франківську – 2,8 млн грн.

Де в Україні найкраще продають квартири в новобудовах

Найактивніше нові продажі розпочинали забудовники Львівської області – за пів року вони вивели на ринок 25 нових ЖК (15 з них – у 1 кварталі 2025 року), що становить більше чверті від усіх нових стартів продажу в Україні.

Найбільше квартир у новобудовах продає Львів. Інфографіка: ЛУН

Друге місце за активністю посіли забудовники Закарпаття, які почали продажі в 13 нових ЖК (5 з них – в 1 кварталі 2025 року), а третє – забудовники Києва та Київської області, які сумарно за останні пів року вивели на ринок 11 нових ЖК (3 ЖК – столичні девелопери та 8 ЖК девелопери Київської області).

Їх майже наздогнали забудовники Івано-Франківської області, які за два попередні квартали вивели на ринок 10 нових ЖК (5 – в 1 кварталі 2025 року). Загалом за пів року в країні почали продажі в 95 ЖК, 51 з них вивели на ринок в 1 кварталі 2025 року.

Загалом в Україні за пів року продажі завершились у 91 ЖК, що співрозмірно із кількістю нових ЖК, які розпочали продаж.

Як повідомляло раніше Delo.ua, за словами СЕО компанії M4U Володимира Даниленка, ринок нерухомості переживає колапс, тож багатьом людям після війни житла не вистачить.