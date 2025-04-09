Українці найчастіше обирають квартири з європлануванням

Одно- та двокімнатні квартири з європлануванням вважаються одними з найбільш ліквідних об’єктів на ринку нерухомості Києва.

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У 2024 році при купівлі нерухомості в українців зріс інтерес до таких адаптивних форматів, як європланування. При цьому попит на оптимізовані квартири росте серед покупців всіх вікових категорій.

За даними дослідження структури попиту київського регіону за 2024 рік від групи компаній DIM, частка європланувань у структурі попиту на первинному ринку житла Києва сьогодні становить від 55% до 65% залежно від сегменту — зокрема у класах «комфорт+» та «бізнес».

У віковій групі до 40 років кожен третій обирає європланування, переважно однокімнатні та двокімнатні квартири площею від 42 до 85 кв.метрів, менші від традиційних двокімнатних квартир, які будувались до війни.

Основний мотив — житло "для себе" або з урахуванням партнерства і майбутньої родини.

Покупці від 40 років — кожен четвертий надає перевагу двокімнатним європлануванням або ергономічним трикімнатним квартирам площею 90–130 кв.м.

В обох вікових групах ключовим чинником вибору залишається функціональне зонування, пояснює зазначає молодший партнер групи компаній DIM Арсеній Насіковський, посилаючись на дані дослідження.

"Простора кухня-вітальня площею 24–27 кв.м виконує роль головної зони спільного дозвілля, а окремі спальні (12–14 кв.м) з санвузлами і гардеробами — забезпечують приватність та комфорт для відпочинку", — наголосив девелопер.

У 2022 році частка європланувань в структурі попиту становила 38%, у 2023 — вже 44%, а у 2024 році зросла до 52%. При цьому пропозиція в цьому сегменті планувальних рішень досі обмежена: лише кожна восьма квартира у новобудовах, що зводяться у столиці, відповідає критеріям повноцінного європланування з просторою кухнею-вітальнею, ізольованими спальнями та ефективним зонуванням.

"Дисбаланс між попитом і пропозицією створює вікно можливостей для девелоперів: споживач дедалі більше цінує функціональність, гнучкість і якість простору, а не лише кількість квадратних метрів. Саме тому європланування перетворюється на новий стандарт сучасного житла", — вважає Насіковський.

Що таке європланування

Термін "європланування" робить відсилку до оптимізованого планування квартир у Європі. Такі квартири передбачають велику кухню-їдальню, яка дуже поширена в Європі. На українському ринку цієї мети досягається шляхом об’єднання кухні з однією з кімнат. Принципова різниця полягає в тому, як європейці і ми рахуємо кількість кімнат в таких квартирах. Зараз квартири з поєднаною кухнею і вітальнею поширені не тільки в Італії, Франції та Німеччини, а й у багатьох інших країнах світу.

При цьому класифікація відрізняється від української: кількість кімнат за кордоном рахують за кількістю спалень. Так що наша двокімнатна квартира для жителів Європи – однокімнатна квартира з однією спальнею, а трикімнатна – двокімнатна квартира з двома спальнями. Така різниця в підрахунку – маркетинговий хід наших забудовників.

За оцінками аналітиків, тенденція на зростання попиту на європланування збережеться і в 2025 році. Серед причин — зміна стилю життя, зростання кількості членів родини, що перебуваються одночасно вдома, та прагнення до багатофункціонального простору.

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