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Однокімнатні квартири дорожчають у низці регіонів попри стриманий попит
У березні традиційно спостерігається здорожчання цін на ринку нерухомості після завершення зимового затишшя.
Ціни на однокімнатної квартири на вторинному ринку зросли у березні у більшості областей в межах кількох відсотків.
Вторинний ринок житла: як змінились ціни на квартири у 2025 році
У березні порівняно з лютим 2025 року на ринку вторинного житла найсуттєвіше збільшилась кількість пропозиції у Харківській, Полтавській та Хмельницькій областях. Протягом місяця інтерес користувачів до вторинного житла спадав, зазначають аналітики у дослідженні DIM.RIA.
Зокрема, різко знизився попит на квартири в Закарпатській (на -19%), Запорізькій (-16%), Миколаївській (-13%), Дніпропетровській (-12%) і навіть Львівській (-9%) областях.
Попри це за останній місяць, за даними аналітиків, найбільше зростання цін продемонстрували Чернівецька (+8%) та Львівська (+4%) області. Також на 3% зросли ціни у Закарпатській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській і навіть Харківській та Запорізькій областях.
Водночас подешевшали ціни на вторинне житло на Волині та Херсонщині - на мінус 4%.
Згідно з аналізом, найвищі ціни на однокімнатні квартири зберігаються у таких регіонах:
- Київ - $90 371 (зростання 0% за останній місяць),
- Львівська область - $73 508 (+4%),
- Закарпатська - $69 691 (+3%),
- Вінницька - $56 743(+2%),
- Чернівецька - $54 083 (+8%).
Найдорожчим містом за цінами на житло залишається Київ. У березні власники пропонували покупцям заплатити за однокімнатну квартиру у середньому $90 тис.
Традиційно Печерський район залишається найдорожчим у столиці - середня ціна на однокімнатну квартиру майже $132 тисяч, а найбюджетніший Деснянський район, де середня ціна на житло утричі менша $46 тисяч.
Ціни на первинному ринку у квітні 2025 року
Середня вартість за квадратний метр у валюті напервинному ринку житла протягом місяця зросла на 1-2% - у межах похибки - у більшості областей України.
До топ-10 регіонів з найвищими цінами потрапили не тільки західні регіони, а й прифронтові:
- м. Київ $1 358 за кв. метр,
- Закарпатська область - $1137,
- Львівська - $1076,
- Кіровоградська - $1059,
- Дніпропетровська - $1058.
Загалом рік до року ціна в новобудовах також переважно зростала у регіонах, що віддалені від зони бойових дій, найбільше — у Чернівецькій, Рівненській, Вінницький, Закарпатській та Волинській областях, на 7-13%. Найдорожчим на первинному ринку лишається Київ з середньою ціною $1 358 за квадратний метр.