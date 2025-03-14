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Торік в Україні запустили будівництво 70 тисяч квартир, з них 40 тисяч - у багатоповерхівках
Кількість квартир у житлових будинках, що перебувають на початковій стадії будівництва у регіонах України, у 2024 році нараховувала всього 70 тисяч.
Найбільше житла за всіма типами будинків почали будувати в Київській області, а не в Києві, як це було до війни, свідчать дані Держстату. Столиця здала позиції лідера і зараз навіть не входить в п'ятірку найбільш успішних регіонів за активністю будівництва.
Топ-10 регіонів, де зводять найбільше житла, виглядає наступним чином:
- Київська область - 15786 квартир,
- Львівська область - 10 454,
- Івано-Франківська - 6 129,
- Вінницька область - 5 688,
- Закарпатська область 5117,
- Волинська область - 3597,
- Рівненська область - 3 569,
- Хмельницька область - 3071,
- м.Київ - 2920 квартир,
- Житомирська область- 2146.
Водночас, за даними статистики, 40% цих квартир припадає на приватні будівлі, а 60% на багатоквартирні будинки - а це 40 940 квартир.
Лідером із будівництва багатоквартирного житла, за даними Держстату, торік також стала Київська область, яка почала будувати 7626 квартир. За нею слідує Львівська - 7142 квартири, Івано-Франківська - 4 155, Вінницька - 3 955 та Закарпатська область - 3 381 квартир.
Київ із 2 867 квартирами навіть не ввійшов до п'ятірки міст за активністю будівництва житла у багатоквартирних будинках.
За показниками будівництва приватного житла також лідирує Київська область - у 2024 році тут отримали дозвіл на будівництво 8 160 квартир (будинків).
Раніше Delo.uaповідомляло про те, що торік здали в експлуатацію 118 тисяч квартир - найбільше за час війни.