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Торік в Україні запустили будівництво 70 тисяч квартир, з них 40 тисяч - у багатоповерхівках

Торік в Україні запустили будівництво 70 тисяч квартир, з них 40 тисяч - у багатоповерхівках
Фото: ЛУН

Кількість квартир у житлових будинках, що перебувають на початковій стадії будівництва у регіонах України, у 2024 році нараховувала всього 70 тисяч.   

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Найбільше житла за всіма типами будинків почали будувати  в  Київській області, а не в Києві, як це було до війни, свідчать дані Держстату. Столиця здала позиції лідера і зараз навіть не входить в п'ятірку найбільш успішних регіонів за активністю будівництва. 

Топ-10 регіонів, де зводять найбільше житла, виглядає наступним чином:

  • Київська область - 15786 квартир,
  • Львівська область - 10 454, 
  • Івано-Франківська -  6 129, 
  • Вінницька область - 5 688, 
  • Закарпатська область 5117, 
  • Волинська область - 3597, 
  • Рівненська область - 3 569, 
  • Хмельницька область - 3071, 
  • м.Київ - 2920 квартир,
  • Житомирська область- 2146. 

Водночас, за даними статистики, 40% цих квартир припадає на приватні будівлі, а 60% на багатоквартирні будинки - а це 40 940 квартир.

Фото 2 — Торік в Україні запустили будівництво 70 тисяч квартир, з них 40 тисяч - у багатоповерхівках
Інфографіка: Держстат

Лідером із будівництва багатоквартирного житла, за даними Держстату, торік також стала Київська область, яка почала будувати 7626 квартир. За нею слідує Львівська - 7142 квартири, Івано-Франківська - 4 155, Вінницька - 3 955 та Закарпатська область - 3 381 квартир.

Київ із 2 867 квартирами навіть не ввійшов до п'ятірки міст за  активністю будівництва житла у багатоквартирних будинках.

За показниками будівництва приватного житла також лідирує Київська область - у 2024 році тут отримали дозвіл на будівництво 8 160 квартир (будинків).

 Раніше Delo.uaповідомляло про те, що  торік здали в експлуатацію 118 тисяч квартир - найбільше за час війни.

Автор:
Леся Соловчук