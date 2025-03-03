Торік здали в експлуатацію 118 тисяч квартир - найбільше за час війни

У 2024 році було здано найбільше новобудов з початку повномасштабного вторгнення.

Як відчать дані Держстату, в Україні торік ввели в експлуатацію 118,5 тис. квартир. З них 70% (82794 квартири) - у багатоквартирних будинках, а 35658 - в приватних будинках.

Ці показники, за підрахунками ЛУН, стали найвищими в галузі з початку повномасштабного вторгнення: в 2022 році було збудовано 92593 квартири, а в 2023 - 89255 квартир.

Дані Держстату підтверджують ще один тренд - на зростання кількості будівництва приватного житла. Адже минулорічний відсоток зданих квартир в приватних будинках став найвищим за 7 останніх років. Торік він становив 30,1%, тоді як в 2023 році частка таких квартир складала 25,8%, в 2022 - 19,7%, в 2021 - 18,6%, в 2020 - 28,6%, в 2019 - 29,9%, а в 2018 - 25,7.

Дані: Держстат

Також дані статистики свідчать про покращення якості житла: площа квартир в одноквартирних будинках перевищила площу квартир в будинках з двома та більше квартир.

Із загальної площі зданих квартир (9 млн 757 тис. кв.м), 4 млн 975 тис. кв.м припало на приватні будинки, і тільки 4 млн 782,5 тис. кв. м припало на багатоквартирні будинки та таунхауси.

Також минулого року середня площа нових приватних будинків в Україні становила 139 кв.м, а квартир - 57,7 кв.м. Для приватних будинків цей показник найнижчий за останні 8 років, коли їх середня площа коливалась в межах 151-160 кв.м. А для квартир в багатоквартирних домах перевищує лише показник 2021 року (51,1 кв.м) - за 7 попередніх років середня площа новозбудованих квартир коливалась в межах 57,9-60,5 кв. метрів.

Загалом найбільше квартир торік було збудовано в Києві - 22082, серед яких 21697 квартир розташувались в будинках з двома та більше квартир, а 385 - в одноквартирних.

Інфографіка: Держстат

На другому місці за кількістю зданого житла - Київська область, з загальним показником 21108 квартир, 11665 з яких розташовувались в багатоквартирних будинках та таунхаусах.

Третє місце посіла Львівська область, в якій торік ввели в експлуатацію 12627 квартир, з яких 9395 квартир в багатоквартирних будинках та таунхаусах.

Кількість зданих квартир у Києві. Інфографіка: ЛУН

Також серед лідерів на первинному ринку - Вінницька область (загалом 8001 квартир, з яких 6273 в багатоквартирних будинках), Одеська область (7950 квартир, 6121 в новобудовах), Івано-Франківська область (7740 квартир, 5604 в нових ЖК) та Волинська область (5061 квартир, 2727 в будинках з двома та більше квартир).