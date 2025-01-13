Де в Україні дорожчає і дешевшає житло: динаміка цін за 2024 рік

Ціни на житло в Україні утримують баланс: зростають на заході, падають - у східних регіонах.

Найдешевші квартири в Україні можна купити у найвразливіших регіонах, наближених до лінії фронту. Дорого купити квартиру - у західних областях та в Києві. Про це йдеться у дослідження DIM.RIA

Первинний ринок житла: як змінились ціни в Україні

Протягом 2024 року в Україні здали в експлуатацію 181 новобудов (358 секцій). Найбільша кількість завершених обʼєктів – у Київській (без урахування міста Київ) та у Львівській області.

Середня вартість за один квадратний метр у доларі є найдорожчою у місті Київ – $1342, проте за рік вона знизилася на 4%, станом на кінець року.

Другу сходинку за вартістю нового житла посідає Закарпатська область з $1171 - ціна за квадрат зросла за рік на 14%. Третю – Львівська область, де середняціна зросла на 3% до позначки $1090 за метр.

Вторинний ринок житла: як змінились ціни в Україні

Протягом 2024 року одно-, дво- та трикімнатні квартири від власників дорожчали у переважній більшості областей.

Згідно з дослідженням, найбальше за рік здорожчали ціни на Закарпатті - плюс 30%, у Волинській області - плюс 38%, Рівненській - плюс 36% та Житомирській - плюс 24%.

Найбільше здешевшали ціни у Херсонській та Харківській області - мінус 42%та 20%

Київ залишається найдорожчою локацією для купівлі вторинного житла: у середньому $79 тис. за однокімнатну квартиру, $115 тис. за двокімнатну та $155 тис. за трикімнатну. Другою за вартістю є Львівська область, а третю сходинку ділять Закарпатська та Волинська області.

Найдешевше купити квартиру у прифронтових регіонах. Тут можна придбати однокімнатну до $25 тисяч. Зокрема середні ціни у найбільш вразливих регіонах складають:

на Херсонщині - $13 800 за однокімнатну квартиру,

у Запорізькій обл. - $19 733,

Сумській - $22 150,

Миколаївській - $22422,

у Харківській області - $25 511.

Ціни на житло у Києві: підсумки 2024 року

Якщо аналізувати ціни на квартири у Києві, протягом року вони коливались в межах похибки як на вторинному, так і на первинному ринку. За даними дослідження DIM.RIA, найвищу ціну за квадратний метр в новобудові має Печерський район, у середньому $2695 (-0,7% за рік). У Деснянському районі столиці можна придбати найдешевше житло, у середньому $909 за квадрат (-4% за рік).

На вторинному ринку столиці найдорожчим лишається Печерський район, а найнижчу суму вказують власники житла у Деснянському.

У більшості районах столиці житло на вторинному ринку дешевшало протягом всього 2024 року.

Вийняток становлять лише трикімнатні квартири, які здорожчали у більшості районах. Найбільше у Печерському, Шевченківському та Оболонському районах - на 39%, 22% та 16% відповідно.