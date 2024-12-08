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Які квартири купують у Києві: ціни на житло по районах
Ціни на вторинному ринку житла у Києві вже сім місяців поспіль залишаються незмінними.
Починаючи із травня 2024-го у столиці суттєво подешевшали квартири - однокімнатні в середньому з 65 тисяч до 60 тисяч.
Про це свідчить статистика ЛУН та інших маркетплейсів. Водночас, за даними Асоціації фахівців з нерухомості України, попит на купівлю-продаж житла усе ще залишається низьким і реальні ціни падають.
Голова київського підрозділу АФНУ Оксана Ковтун зазначила в коментарі Delo.ua, що у листопаді-грудні можна на 5% торгуватись. Головний попит складають державні програми - єОселя, єВідновлення, постанови для отримання житла ветеранів АТО (постанови Кабміну №280, №119). Потенційні покупці у першу чергу шукають бюджетне житло - до $50 тисяч, наголосила рієлторка.
"Якщо брати в еквіваленті - у валюті, ціни просідають. Якщо порівняти по статистиці порівняно з кінцем літа і знижаються від 5%. Це залежить від локації і стану об'єкту", - додала експертка.
Ціни на квартири у Києві та передмісті: які райони найдешевші
Найдорожчі квартири традиційно продають у Печерському та Шевченківському районах - в середньому однокімнатні тут коштують $130 тисяч та $80 тисяч, двокімнатні - $185 тисяч та $125 тисяч відповідно.
Найдешевше житло можна придбати у Деснянському та Дніпровському районах - $39,5 тисяч та $55 тисяч.
Також недорогу однокімнатну квартиру шукають у передмісті Києва. У грудні 2024 там ціни стартують від $26 тисяч:
- Петропавлівська Борщагівка - $48 тисяч,
- Софійська Борщагівка - $46 000,
- Вишневе - $43 000,
- Бровари - $43 тисячі,
- Вишгород - $43 000,
- Ірпінь - $35 700,
- Буча - $34,5 тисяч,
- Гостомель - $26 тисяч.
Купити квартиру в Києві: середні ціни за роками забудови
За статистикою ЛУН, найбільш поширена ціна на вторинці - $30-70 тисяч. Проте ціна зазвичай залежить і від типу забудови. Наприклад в останні роки найменше користуються попитом хрущовки, в результаті чого вони дуже впали в ціні.
Як зазначив в коментарі Delo.ua Business Adviser ЛУН Олександр Андросович, найдорожчі ціни на житло в Києві зафіксовані на дореволюційну нерухомість - це так звані "царські" будинки. Такі квартири дорожчі навіть від новобудов (на 17%) та "сталінок", які також котуються на ринку через високі стелі та краще планування. Ціни на двокімнатну у царських будинка та хрущовках відрізняються втричі - $157 тисяч проти $53 тисяч.
На думку експерта, це пов'язано з тим, що царські будинки зазвичай розташовані в центральних районах, у них високі стелі і кількість таких об'єктів досить обмежена.
Раніше Delo.ua повідомляло про те, що заміські будинки у передмісті Києва стрімко дешевшають.