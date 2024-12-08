Які квартири купують у Києві: ціни на житло по районах

Ціни на вторинному ринку житла у Києві вже сім місяців поспіль залишаються незмінними.

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Починаючи із травня 2024-го у столиці суттєво подешевшали квартири - однокімнатні в середньому з 65 тисяч до 60 тисяч.

Про це свідчить статистика ЛУН та інших маркетплейсів. Водночас, за даними Асоціації фахівців з нерухомості України, попит на купівлю-продаж житла усе ще залишається низьким і реальні ціни падають.

Голова київського підрозділу АФНУ Оксана Ковтун зазначила в коментарі Delo.ua, що у листопаді-грудні можна на 5% торгуватись. Головний попит складають державні програми - єОселя, єВідновлення, постанови для отримання житла ветеранів АТО (постанови Кабміну №280, №119). Потенційні покупці у першу чергу шукають бюджетне житло - до $50 тисяч, наголосила рієлторка.

Середня ціна на однокімнатні - $60 тисяч - зберігається у Києві восьмий місяць поспіль. Інфографіка: ЛУН

"Якщо брати в еквіваленті - у валюті, ціни просідають. Якщо порівняти по статистиці порівняно з кінцем літа і знижаються від 5%. Це залежить від локації і стану об'єкту", - додала експертка.

Ціни на квартири у Києві та передмісті: які райони найдешевші

Найдорожчі квартири традиційно продають у Печерському та Шевченківському районах - в середньому однокімнатні тут коштують $130 тисяч та $80 тисяч, двокімнатні - $185 тисяч та $125 тисяч відповідно.

Найдешевші квартири - $26 тисяч - можна купити у Гостомелі, за 30 км від Києва. Інфографіка: ЛУН

Найдешевше житло можна придбати у Деснянському та Дніпровському районах - $39,5 тисяч та $55 тисяч.

Також недорогу однокімнатну квартиру шукають у передмісті Києва. У грудні 2024 там ціни стартують від $26 тисяч:

Петропавлівська Борщагівка - $48 тисяч,

- $48 тисяч, Софійська Борщагівка - $46 000,

- $46 000, Вишневе - $43 000,

- $43 000, Бровари - $43 тисячі,

- $43 тисячі, Вишгород - $43 000,

- $43 000, Ірпінь - $35 700,

- $35 700, Буча - $34,5 тисяч,

- $34,5 тисяч, Гостомель - $26 тисяч.

Купити квартиру в Києві: середні ціни за роками забудови

За статистикою ЛУН, найбільш поширена ціна на вторинці - $30-70 тисяч. Проте ціна зазвичай залежить і від типу забудови. Наприклад в останні роки найменше користуються попитом хрущовки, в результаті чого вони дуже впали в ціні.

Найдорожчі ціни - у царських будинках. Інфографіка: ЛУН

Як зазначив в коментарі Delo.ua Business Adviser ЛУН Олександр Андросович, найдорожчі ціни на житло в Києві зафіксовані на дореволюційну нерухомість - це так звані "царські" будинки. Такі квартири дорожчі навіть від новобудов (на 17%) та "сталінок", які також котуються на ринку через високі стелі та краще планування. Ціни на двокімнатну у царських будинка та хрущовках відрізняються втричі - $157 тисяч проти $53 тисяч.

На думку експерта, це пов'язано з тим, що царські будинки зазвичай розташовані в центральних районах, у них високі стелі і кількість таких об'єктів досить обмежена.

Інфографіка: ЛУН

Раніше Delo.ua повідомляло про те, що заміські будинки у передмісті Києва стрімко дешевшають.