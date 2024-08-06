Квартири на вторинному ринку у Львові дорожчають, а в Києві дешевшають

Вже не перший місяць Львів випереджає Київ за вартістю однокімнатних квартир. Столичні дво- і трикімнатні дорожчі, ніж у Львові.

Ціни на квартири на вторинному ринку впали у більшості регіонах України, проте у західних областях виросли.

Як свідчить статистика ЛУН, вартість нерухомості на первинному ринку впали на 41 долар за метр у Харкові і підвищились на 160 доларів в Ужгороді.

Однокімнатна квартира в Запоріжжі на вторинці коштує в середньому $19 000, тоді як у Львові втричі дорожче – $62 000. На ЛУН з'явились графіки, де на одній мапі зібрані дані по вартості нерухомості по всіх регіонах України.

Найдорожчим містом по вартості однокімнатних квартир на вторинці є Львів - середня ціня $62 тис. Проте дво- і трикімнатні у Києві дорожчі. Двокімнатна у Львові – $89 тис., тоді як у Києві – $90 тис., трикімнатна - $110 тис. та $130 тис.

Інфографіка: ЛУН

Якщо порівнювати однокімнатні квартири на вторинці, то далі в рейтингу йде Ужгород, де вартість становить $55 000 в середньому, і виросла на $2200 за останні пів року.

Четверте місце розділяють Чернівці, Вінниця та Луцьк, однокімнатна квартира в цих обласних центрах коштує в середньому $46-45 тис.

За $40 тис. в середньому можна купити квартиру в Рівному та Черкасах.

Майже однаково на сьогодні коштують квартири в Житомирі та Одесі – $39 тис. та $38 тис. Вартість однокімнатних квартир в цих містах за останні пів року впала – на $780 в середньому в Житомирі та на $2300 в Одесі.

Далі в рейтингу ідуть Тернопіль – $37 тис. за однокімнатну, Івано-Франківськ та Полтава – $36 тис., а також Хмельницький – $35 тис.

Однокімнатна квартира в Дніпрі в серпні в середньому коштує $32 тис., проте за останній пів року її вартість впала на $5800, і це найбільше зниження ціни по всій Україні. Більше того, вартість трикімнатних тут впала на цілих $10 000 в середньому.

Інфографіка: ЛУН

Девʼяте місце в рейтингу вартості квартир на вторинці посідає Чернігів, тут однокімнатну квартиру можна придбати в середньому за $31 тис., а в Кропивницькому за $27 тис.

Квартири в Сумах сьогодні дорожчі, ніж в Харкові в середніх своїх показниках: однокімнатна в Сумах у серпні коштує $22 тис. (за пів року вартість впала на $3100), і $21 тис. у Харкові (на $4000 менше, ніж пів року тому).

Однокімнатна в Миколаєві коштує $21 тис., а в Запоріжжі $19 тис.

Як змінились ціни на квартири у Києві

У Києві ціни на квартири порівняно за останні півроку суттєво просіли. У лютому та березні 2024-го середні ціни у оголошеннях заявлялись на рівня $64 тисяч за однокімнатну, реальна ціна складала в середньому $55 тисяч.Тоді як в серпні ціни значно менші - $60 тисяч і $46 тисяч.

Інфографіка: ЛУН

На двокімнатні заявлені ціни зменшились з $94000 до $90 тисяч, реальні з $75тисяч до $63 тисяч.

Найвищі ціни у столиці традиційно залишаються у Печерському та Шевченквському районах - $100 тисяч і $80 тисяч за однокімнатну квартиру з ремонтом. Найдешевші квартири можна придати у Деснянському та Дніпровському районах - $41 тис. та $52 тис.

Раніше повідомлялось, що реальна ціна однокімнатної квартири у Києві на 25% нижча від заявленої.

Також Delo.ua писало про те, що у Києві коштує найдорожче: нові ЖК, сталінки, хрущовки та "царські" будинки.