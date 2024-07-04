Реальна ціна однокімнатної квартири у Києві на 25% нижча від заявленої

На ринку столиці спостерігається зниження вартості вторинного житла вже кілька місяців поспіль.

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Купити квартиру у Києві сьогодні можна зі значною знижкою, оскільки пропозиції на ринку побільшало, а попит залишається аномально низьким.

Вагому різницю між середніми цінами в оголошеннях квартир та реальними при продажі підтверджують дані ЛУН.

Середня вартість однокімнатної на вторинному ринку сьогодні в оголошеннях складає — $60 000, а середня вартість такої квартири за даними реально проданих квартир становить $45 000.

Інфографіка: ЛУН

“Коли ми бачимо, що в середньому квартири по оголошенням коштують $60 000, а реально продані $45 000, – це не обовʼязково означає, що всі власники квартир в середньому скинули 15 000 під час продажу. Це також може означати, що ті, що коштували дешевше – продалися, а ті, що дорожче — досі висять на ринку”, – пояснила Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.

В середньому на столичному ринку сьогодні виставляють квартири за $90 000, але в такому сегменті вони продаються за нижчою ціною. Дорожчі квартири можуть або довго «висіти на сайті», або їх знімають (притримують до кращих часів), або поступово знижують ціни.

Інфографіка: ЛУН

Щодо двокімнатних квартир на вторинному ринку, реальні і анонсовані ціни відрізняються ще більша. Середня вартість в оголошенні сьогодні становить $90 000, тоді як реально продаються квартири в середньому за $55 500.

Загалом на ринку столиці спостерігається зниження вартості вторинного житла вже кілька місяців поспіль. Наприклад, трикімнатні квартири на початку року в середньому по місту коштували $139 000, сьогодні ж — $130 000.

Інфографіка: ЛУН

А от вартість первинного житла у гривні збільшується. На початку року середня ціна квадратного метра становила 48 300 грн, сьогодні — 51 900 грн. При цьому кількість новобудов у продажу не змінилася — 180, що становить 341 чергу в житлових комплексах. На стадії будівництва наразі знаходиться 191 ЖК, з них на етапі котлованів — 30.



