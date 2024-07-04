- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
Реальна ціна однокімнатної квартири у Києві на 25% нижча від заявленої
На ринку столиці спостерігається зниження вартості вторинного житла вже кілька місяців поспіль.
Купити квартиру у Києві сьогодні можна зі значною знижкою, оскільки пропозиції на ринку побільшало, а попит залишається аномально низьким.
Вагому різницю між середніми цінами в оголошеннях квартир та реальними при продажі підтверджують дані ЛУН.
Середня вартість однокімнатної на вторинному ринку сьогодні в оголошеннях складає — $60 000, а середня вартість такої квартири за даними реально проданих квартир становить $45 000.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
“Коли ми бачимо, що в середньому квартири по оголошенням коштують $60 000, а реально продані $45 000, – це не обовʼязково означає, що всі власники квартир в середньому скинули 15 000 під час продажу. Це також може означати, що ті, що коштували дешевше – продалися, а ті, що дорожче — досі висять на ринку”, – пояснила Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.
В середньому на столичному ринку сьогодні виставляють квартири за $90 000, але в такому сегменті вони продаються за нижчою ціною. Дорожчі квартири можуть або довго «висіти на сайті», або їх знімають (притримують до кращих часів), або поступово знижують ціни.
Щодо двокімнатних квартир на вторинному ринку, реальні і анонсовані ціни відрізняються ще більша. Середня вартість в оголошенні сьогодні становить $90 000, тоді як реально продаються квартири в середньому за $55 500.
Загалом на ринку столиці спостерігається зниження вартості вторинного житла вже кілька місяців поспіль. Наприклад, трикімнатні квартири на початку року в середньому по місту коштували $139 000, сьогодні ж — $130 000.
А от вартість первинного житла у гривні збільшується. На початку року середня ціна квадратного метра становила 48 300 грн, сьогодні — 51 900 грн. При цьому кількість новобудов у продажу не змінилася — 180, що становить 341 чергу в житлових комплексах. На стадії будівництва наразі знаходиться 191 ЖК, з них на етапі котлованів — 30.