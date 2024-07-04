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Реальная цена однокомнатной квартиры в Киеве на 25% ниже заявленной
На рынке столицы наблюдается снижение стоимости вторичного жилья уже несколько месяцев.
Купить квартиру в Киеве сегодня можно со значительной скидкой, поскольку предложения на рынке стало больше, а спрос остается аномально низким.
Весомую разницу между средними ценами в объявлениях квартир и реальными при продаже подтверждают данные ЛУН.
Средняя стоимость однокомнатной на вторичном рынке сегодня в объявлениях составляет $60 000, а средняя стоимость такой квартиры по данным реально проданных квартир составляет $ 45 000.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Когда мы видим, что в среднем квартиры по объявлениям стоят $ 60 000, а реально проданы $ 45 000 – это не обязательно означает, что все владельцы квартир в среднем сбросили 15 000 во время продажи. Это также может означать, что стоившие дешевле – продались, а дороже – до сих пор висят на рынке", – объяснила Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.
В среднем на столичном рынке сегодня выставляют квартиры за $90 000, но в таком сегменте они продаются по более низкой цене. Более дорогие квартиры могут либо долго «висеть на сайте», либо их снимают (придерживают до лучших времен), либо постепенно снижают цены.
Относительно двухкомнатных квартир на вторичном рынке, реальные и анонсированные цены отличаются еще больше. Средняя стоимость в объявлении сегодня составляет $90 000, в то время как реально продаются квартиры в среднем за $55 500.
На рынке столицы наблюдается снижение стоимости вторичного жилья уже несколько месяцев подряд. К примеру, трехкомнатные квартиры в начале года в среднем по городу стоили $139 000, сегодня же — $130 000.
А вот стоимость первоначального жилья в гривне увеличивается. В начале года средняя цена квадратного метра составила 48 300 грн, сегодня – 51 900 грн. При этом количество новостроек в продаже не изменилось - 180, что составляет 341 очередь в жилых комплексах. На стадии строительства находится 191 ЖК, из них на этапе котлованов — 30.