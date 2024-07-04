Реальная цена однокомнатной квартиры в Киеве на 25% ниже заявленной

На рынке столицы наблюдается снижение стоимости вторичного жилья уже несколько месяцев.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Купить квартиру в Киеве сегодня можно со значительной скидкой, поскольку предложения на рынке стало больше, а спрос остается аномально низким.

Весомую разницу между средними ценами в объявлениях квартир и реальными при продаже подтверждают данные ЛУН.

Средняя стоимость однокомнатной на вторичном рынке сегодня в объявлениях составляет $60 000, а средняя стоимость такой квартиры по данным реально проданных квартир составляет $ 45 000.

Инфографика: ЛУН

"Когда мы видим, что в среднем квартиры по объявлениям стоят $ 60 000, а реально проданы $ 45 000 – это не обязательно означает, что все владельцы квартир в среднем сбросили 15 000 во время продажи. Это также может означать, что стоившие дешевле – продались, а дороже – до сих пор висят на рынке", – объяснила Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.

В среднем на столичном рынке сегодня выставляют квартиры за $90 000, но в таком сегменте они продаются по более низкой цене. Более дорогие квартиры могут либо долго «висеть на сайте», либо их снимают (придерживают до лучших времен), либо постепенно снижают цены.

Инфографика: ЛУН

Относительно двухкомнатных квартир на вторичном рынке, реальные и анонсированные цены отличаются еще больше. Средняя стоимость в объявлении сегодня составляет $90 000, в то время как реально продаются квартиры в среднем за $55 500.

На рынке столицы наблюдается снижение стоимости вторичного жилья уже несколько месяцев подряд. К примеру, трехкомнатные квартиры в начале года в среднем по городу стоили $139 000, сегодня же — $130 000.

Инфографика: ЛУН

А вот стоимость первоначального жилья в гривне увеличивается. В начале года средняя цена квадратного метра составила 48 300 грн, сегодня – 51 900 грн. При этом количество новостроек в продаже не изменилось - 180, что составляет 341 очередь в жилых комплексах. На стадии строительства находится 191 ЖК, из них на этапе котлованов — 30.



