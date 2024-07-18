Нові ЖК, сталінки, хрущовки та "царські" будинки - що у Києві коштує найдорожче

За ціною однокімнатної квартири в дореволюційному будинку в Києві сьогодні можна купити дві аналогічні квартири в панельці.

Найвищі ціни на квартири у Києві влітку 2024 року зафіксовано у дореволюційних будинках, збудованих до 1918 року, а не в модних нових житлових кварталах закритого типу.

Саме такі будинки, які на ринку ще називають "царськими", сьогодні виграють у новобудов.

Про це свідчать дані ЛУН статистики зі співставленням середніх цін на вторинці в Києві за роками забудови будинків.

Яке житло у Києві найдорожче: статистика

Як зазначають аналітики, ключові переваги такого "антикварного" житла у просторому плануванні, товстих метрових стінах, високих стелях, централізованому опаленні і водопостачанні, що важливо під час блекаутів. На високі ціни також впливає те, що таких будинків зереглося мало і всі вони сконцентровані переважно в історичному центрі міста.

Середня вартість однокімнатних "дореволюційних" квартир складає $96 тисяч доларів, двокімнатнi – $145 тисяч і трикімнатної – $220 тисяч. Квадратний метр в середньому оцінюють у $2300 за однокімнатну та $2200 за двокімнатну і трикімнатну.

Оренда в такому будинку обійдеться у 40 000 грн за двокімнатну та 53 000 грн за трикімнатну.

Друге місце услід за "царськими" у рейтингу посідають новобудови - обʼєкти, побудовані після 2010 року. Середня вартість однокімнатної квартири в Києві в одному з таких житлових комплексів – $75 тисяч, двокімнатної – $126 тисяч і трикімнатної – $204 тисячі. Проте тут вартість нових ЖК має більшу вилку цін і залежить від району розташування, квадратури, поверховості, виду з вікна.

Оренда у нових будинках в середньому коштує 35 000 грн за двокімнатні та 61 000 грн за трикімнатні квартири.

Третє місце за вартістю займають сталінки - покупці полюбляють їхнє планування та фасад. Такі будинки аналогічно з дореволюційними зведені переважно в центрі, а також на Лукʼянівці, Святошино та в невеликій частині правого берегу міста. На лівому сталінки ще можна знайти на Дарниці, ДВРЗ та лівобережному масиві.

Середня вартість двокімнатної квартири в такому будинку - $106 тисяч, а трикімнатної – $150 тисяч.

Оренда сталінки в середньому коштує 33 000 грн за двокімнатні та 42 000 грн за трикімнатні квартири.

Також, якщо в новобудовах найбільше продається 1-кімнатних квартир, то в дореволюційний будинках і сталінках таких значно менше, ніж дво- та трикімнатних. Це повʼязано з тим, що найбільшою популірністю у наші дні користуються однокімнатні, їх більше у нових ЖК. А у дореволюційних, наприклад, однокімнатні виникали лише у випадку поділу однієї квартири на кілька, як це було заведено у радянські часи.

Які квартири у Києві найдешевші

У хвості в рейтингу - будинки 90х-2010х років, це переважно спецпроєкти із покращеним плануванням порівняно із соціальним житлом типу хрущовок.

Наприклад АППС, розроблений ЗАТ ГІПРОцивільпромбуд, що будувався у 1986 - 2005 роках. Або серія КС 1991-2003 років від Київпроєкту. Того часу вже почали будувати цегляні будівлі, з більшою товщиною стін, ніж в період хрущівок та панельок, хоча панельні проєкти також є, але покращені.

Середня вартість однокімнатної квартири становить $65 тисяч, двокімнатної – $95 тисяч, трикімнатної – $126 тисяч.

Оренда в таких будинках обійдеться в середньому 18 000 грн за двокімнатну і 32 000 грн за трикімнатну.

Найдешевшими в Києві вважаються хрущовки (1956-1969 роки забудови) та панельки (1969-1991 роки забудови). Однокімнатна тут в середньому коштуватиме $41 тисячу, двокімнатна – $55 тисяч та $60 тисяч відповідно, а трикімнатна – $71 тисячу за хрущовку та $73 тисячі за панельку. Щодо оренди, середня вартість двокімнатної в хрущовці – 14 000 грн, і 20 000 грн трикімнатної квартири, а в панельці – 13 000 грн та 17 000 грн відповідно.

Різниця у ціні між однокімнатною новобудовою та панелькою – $34 тисячі. А між дореволюційним будинком та панелькою – $55 тисяч. Тобто за ціною однокімнатної квартири в дореволюційному будинку в Києві сьогодні можна купити дві аналогічні квартири в панельці.