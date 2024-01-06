Обходять десятою дорогою. Чому в Києві перестали рости ціни на хрущовки

Вторинний ринок Києва переживає стагнацію: прогноз цін на 2024 рік.

У Києві впав попит на будівлі старого фонду житла - хрущовки, панельні та інші будинки радянського періоду.

На думку експертів, є три причини, що призвели до падіння інтересу до житла радянського часу. У першу чергу це пов'язують з насиченням вторинного ринку нерухомості сучасним більш комфортним житлом.

Як зазначив у коментарі Delo.ua директор City Development Solutions Роман Герасимчук, в останні роки на ринок вийшло достатньо нових житлових комплексів, щоб попит на старе житло значно знизився. За його словами, стагнація у сегменті старого житла проявилась ще під час пандемії. Вже тоді стало відчутно, що пропозиція в нових будинках виграє за всіма параметрами.

Ще більшою конкуренцією для старого фонду стали нові ЖК у Київської області, набагато привабливіші за цінами для покупців, ніж хрущовки, наголосив Герасимчук.

По-друге, покупці віддають перевагу новому житлу і через популярну іпотечну програму “єОселя”, яка ставить жорсткі умови щодо віку житлового фонду - це має бути лише квартира у багатоповерхівці, якій не більше 10 років.

По-третє, як показав досвід війни, старі квартири більш вразливі при обстрілах.

"При попаданні у новобудову, зведену за монолітно-каркасною технологією, руйнування є, але будинок стоїть і може далі повноцінно функціонувати в більшості випадків. Старі панельні чи цегляні будинки потерпають значно більше. Це також впливає на вибір покупця", - вважає рієлтор.

Герасимчук прогнозує, що старе житло через падіння попиту не має факторів зростання цін у 2024 році.

“Очікуємо що старий житловий фонд залишиться у стані стагнації і ціни рухатись не будуть, щонайменше в першій половині 2024-го. Щодо більш сучасної вторинної нерухомості, вона буде зростати в ціні з певною кореляцією з загальним економічним зростанням. Найбільшою популярністю користуються будинки комфорт-класу в районах з розвиненою інфраструктурою, введені в експлуатацію і з сучасним ремонтом. Таких квартир не дуже багато, попит високий, тому вони можуть дорожчати цього року на- 7-10%", - пояснив Герасимчук.

Про прогноз цін на житло у Києві в 2024 році - як на вторинному, так і на первинному ринку - детальніше читайте у детальному аналізі Delo.ua найближчими днями.