Обстріли Києва: як реагує ринок нерухомості

Навіть під час обстрілів Києва цікавість до нерухомості в столиці не зменшується, а зростає.

Протягом останніх чотирьох днів, коли Київ зазнав масованих ракетних обстрілів, ринок нерухомості продовжував працювати.

Як зазначила в коментарі Delo.ua президента Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха, на ринку зберігається активність як покупців, так і орендарів.

"Зазвичай до війни, з 1 до 10 січня, на київському ринку було затишшя. Вийнятком був минулий рік - під час блекаутів. Незважаючи на те, що ми сиділи без світла, все ж угоди відбувалися. Іноді люди вичікували три дні після жорстких обстрілів, але потім все одно йшли на перегляди. Учора теж була переписка з клієнтами, і сьогодні чоловік приїжджає на показ. Все ж таки люди цікавляться нерухомістю", - пояснила рієлторка.

Угоди з купівлі-продажу, оренди, за словами Гайдамахи, також не скасовуються - підписуються навіть під час цих чотирьох днів обстрілів.

Втім, блекаути вносять свої корективи в характеристики об'єктів і в райони, які обирають клієнти.

"Солом'янський район, який часто потерпає від обстрілів, давно не в пошуку. А все решта - цікавить. Як купували, так і купують. Є навіть запити на комерційну нерухомість - оренду магазинів, офісів у центрі міста. Є й перегляди", - зазначила президент АФНУ.

Більшість угод щодо оренди - це двокімнатні квартири і на малі терміни, найчастіше на півроку.

В угодах, за словами рієлторки, прописують додаткові пункти, враховуються форсмажорні обставини, в яких люди винаймають житло. Наприклад, з'явився пункт про "повернення залоговоої вартості у разі, якщо будуть йти активні бойові дії на вулицях Києва". Або є ще пункт - "якщо квартира непридатна для проживання".

Нинішні клієнти на ринку - в основному переселенці, які вважають що в Києві жити безпечніше, аніж будь-де в Україні.

"По-перше, ці люди вважають, що столиця найзахищеніша. І друге - що житло в столиці доступніше, ніж в західних регіонах. У Києві, наприклад, дуже простеньку двокімнатну квартиру можна винайняти за 8-10 тис. грн - у Дніпровському, Деснянському районі. У Львові за такими цінами нічого не знайдеш", - пояснила Гайдамаха.

Під час блекаутів корелюються і ціни на оренду. Дешевшають усі квартири вище 15 поверху, на них падає попит. Хоча нині у 25-поверхових будівлях мешканці вже встановлюють генератори і у разі потреби ліфти перемикають на них.