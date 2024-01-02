Обстрелы Киева: как реагирует рынок недвижимости

Даже при обстрелах Киева интерес к недвижимости в столице не падает, а растет.

В последние четыре дня, когда Киев подвергся массированным ракетным обстрелам, рынок недвижимости продолжает работать.

Как отметила в комментарии Delo.ua президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха, на рынке сохраняется активность как покупателей, так и арендаторов.

"Обычно до войны, с 1 по 10 января, на киевском рынке было затишье. Исключением был прошлый год - во время блекаутов. Несмотря на то, что мы сидели без света, все же сделки происходили. Иногда люди выжидали три дня после жестких обстрелов, но потом все равно шли на просмотры. Вчера тоже была переписка с клиентами, и сегодня мужчина приезжает на просмотр. Все-таки люди интересуются недвижимостью", - объяснила риелтор.

Соглашения о купле-продаже, аренде, по словам Гайдамахи, также не отменяются – подписываются даже во время этих четырех дней обстрелов.

Впрочем, блекауты вносят свои коррективы в характеристики объектов и в районы, которые выбирают клиенты.

"Соломенский район, который часто страдает от обстрелов, давно не в поиске. А все остальное – интересует. Как покупали, так и покупают. Есть даже запросы на коммерческую недвижимость – аренду магазинов, офисов в центре города. Есть и просмотры", – отметила президент АФНУ.

Большинство сделок по аренде – это двухкомнатные квартиры и на малые сроки, чаще всего на полгода.

В сделках, по словам риелторки, прописывают дополнительные пункты, учитываются форсмажорные обстоятельства, в которых люди снимают жилье. К примеру, появился пункт о "возврате залоговой стоимости в случае, если будут идти активные боевые действия на улицах Киева". Или есть еще пункт – "если квартира непригодна для проживания".

Нынешние клиенты на рынке – в основном переселенцы, которые считают, что в Киеве жить безопаснее, чем где-либо в Украине.

"Во-первых, эти люди считают, что столица самая защищенная. Во-вторых, что жилье в столице доступнее, чем в западных регионах. В Киеве, например, очень простенькую двухкомнатную квартиру можно снять за 8-10 тыс. грн – в Днепровском, Деснянском районе. Во Львове по таким ценам ничего не найдешь", - объяснила Гайдамаха.

Во время блекаутов коррелируются и цены на аренду. Дешевеют все квартиры выше 15 этажа, на них падает спрос. Хотя в настоящее время в некоторых 25-этажных зданиях жильцы уже устанавливают генераторы, и в случае необходимости лифты переключают на них.