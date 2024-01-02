Украинская ПВО сбила 72 из 99 воздушных целей во время массированной ракетной атаки

Во время массированной ракетной атаки утром 2 января силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 72 воздушные цели из 99. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"В ночь на 2 января 2024 года враг повторил массированную атаку средствами воздушного нападения разных типов, как это было несколько дней назад - 29 декабря 2023 года. Атакована гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты. Основное направление удара - столица Украины", – написал Залужный.

По его словам, в первой волне атаковали БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления, с последующим движением по разным регионам Украины. Все 35 "шахедов" были уничтожены противовоздушной обороной.

После этого россияне нанесли удар стратегической авиацией. 16 бомбардировщиков Ту-95МС вышли на рубеже пуска около 6.00 и запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. С 07.30 были зафиксированы пуски десяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К.

Также россияне атаковали с моря тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера - 12 ракетами, летевшими по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400. Из самолетов тактической авиации Су-35 применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П.

По предварительным результатам россияне применили 99 средств воздушного нападения – ракет разных типов.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожены 72 воздушные цели:

- 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

- 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

- 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

Источник: Главнокомандующий ВСУ

Россияне совершили массированную ракетную атаку на Украину

Утром 2 января российские военные совершили массированную ракетную атаку на украинские города. По предварительным данным в Киеве в результате атаки повреждения жилых домов и коммуникаций в 9 районах. В некоторых районах столицы отсутствует свет и вода. В результате атаки пострадало более 30 человек.

Также оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова, в результате атаки пострадали более 40 человек, в том числе один человек погиб.

Кроме того, по данным Харьковской ОВА, артиллерийские и минометные удары врага получили около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Бударки Чугуевского района; Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Авиационные удары российские войска нанесли в районе Малой Волчи и Охримовки Чугуевского района; Петропавловки, Кучеровки Купянского района; Чернещины в Изюмском районе. Также 2 января ВСУ отразили 7 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Купянского района.

Как сообщил оператор системы передачи электроэнергии, компания "Укрэнерго" в результате ракетной атаки обесточено более 250 тысяч потребителей и повреждены электросети в Киеве и области. Однако графики отключений электроэнергии не используются.

Напомним, Киев подвергся массированной ракетной атаке 29 декабря. Тогда в результате обстрелов пострадали Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Пострадало около 120 городов и сел. В результате атаки известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате утреннего массированного удара России по территории Украины.