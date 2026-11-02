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ИИ, защищенная связь и робототехника: как оборонные разработки применяют в гражданском секторе

дроны
От фронта к мирной жизни: как Украина развивает технологии dual-use

Технологии двойного назначения могут применяться как в обороне, так и в гражданском секторе. В Украине разработки в сфере искусственного интеллекта, защищенной связи и робототехники используются для гуманитарного разминирования, оценки разрушений, координации спасательных служб и работы во время чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минцифры.

Что такое технологии dual-use

Технологии двойного назначения – это решения, которые могут использоваться для оборонных и гражданских нужд в зависимости от поставленной задачи. К ним относятся автономные системы, кибербезопасность, детекторы и оптика, робототехника, медицинские и спутниковые технологии.

К примеру, навигационные системы помогают координировать гражданский транспорт и выполнять оборонные задачи. Роботизированные комплексы могут разминировать территории или автоматизировать работу складов. Алгоритмы искусственного интеллекта применяют для анализа медицинских снимков, оптимизации производства, выявления киберугроз и манипуляций в сети.

Как военные разработки работают в гражданском секторе

Опыт войны позволяет украинским разработчикам испытывать технологии в условиях высоких нагрузок и непредсказуемых вызовов. После адаптации такие решения могут использоваться спасателями, медиками, энергетиками и специалистами по восстановлению инфраструктуры.

Среди украинских компаний, развивающих технологии двойного назначения, – резиденты Дія.City.

ИИ для разминирования и оценки последствий стихийных бедствий. Украинская компания UADAMAGE разрабатывает решения на основе искусственного интеллекта, анализирующих спутниковые снимки и данные из дронов. В Украине технология используется для поддержки гуманитарного разминирования и оценки поврежденных зданий, что помогает планировать восстановление.

Решения компании применяют и за рубежом. В частности, ее алгоритмы используются для оценки последствий лесных пожаров в Калифорнии.

Защищенная связь в чрезвычайных ситуациях. Компанию HIMERA основали в 2022 году для обеспечения украинских военных радиосвязью, устойчивой к радиоэлектронной борьбе. В настоящее время разработчик адаптирует технологию для гражданских нужд.

Такие радиостанции могут помочь координировать работу спасательных, медицинских и энергетических служб во время блекаутов, наводнений и других кризисов. Они особенно актуальны, когда базовые станции мобильной связи обесточены или повреждены.

От военного опыта к глобальным рынкам

Технологии, созданные в ответ на вызовы войны, могут стать основой новых гражданских продуктов и услуг. Развитие dual-use-решений позволяет Украине усиливать собственные инженерные возможности, масштабировать производство и выходить на международные рынки.

В то же время, такие разработки помогают переносить инновации из оборонной сферы в повседневную жизнь - от безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации до восстановления общин и критической инфраструктуры.

Напомним, DefTech стал одним из главных драйверов рынка труда. Только за месяц оборонные компании разместили рекордные 1285 вакансий, или 19% всех предложений на DOU.

Автор:
Ольга Опенько

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