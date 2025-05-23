Производители оружия потеряли за год $2 млрд: почему украинская оборонка простаивает без экспорта

Украинские производители оружия потеряли до 2 миллиардов долларов в прошлом году, поскольку 63% их мощностей простаивали.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Укринформ со ссылкой на исполнительного директора объединения частных производителей вооружения Технологические силы Украины (ТСУ) Екатерину Михалко.

"Несмотря на отсутствие прямого законодательного запрета на поставку излишков производимой оборонной продукции за границу, большинство отечественных производителей лишены возможностей для экспорта", — заявила она, открывая форум "Экспорт безопасности: украинское технологическое оружие в мире".

Как считает исполнительный директор ТСУ, такая ситуация была понятна и объективна для первых лет полномасштабной российской агрессии. Но это лишает существенного ресурса производителей и государство сейчас, когда выкупить все произведенное из-за оборонного заказа невозможно, но Украине не хватает средств для закупок заграницей тех видов вооружения и техники, которые у нас не производятся или производятся в недостаточном количестве.

"Нет никакого закона или постановления, которые бы напрямую запрещали экспорт. Однако на практике наши производители фактически не могут предсказуемо вывезти свою продукцию на выставки или продать излишки за границу. То есть, даже если государство по тем или иным причинам не может покупать их товары, производители лишены возможностей зарабатывать и развиваться, заключив США, Британии. Рынок регулируется фактически в ручном режиме, спецразрешения на экспорт выдают очень редко", — отметила Михалко.

По ее словам, одной из ключевых задач Технологических сил Украины является изменение текущей ситуации, чтобы переизбыток продукции украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) мог не только усиливать наших партнеров, но и приносить Украине прибыль.

Речь идет только о контролируемом экспорте, что делает невозможным попадание наших технологий и техники к врагу и его союзникам. Наладка таких контролируемых поставок также помогла бы Украине уверенно закрепиться на мировом рынке вооружений.

Напомним, что вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.