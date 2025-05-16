Украина потеряла 770 млн долларов из-за неудачных закупок оружия – расследование FT

С начала полномасштабного вторжения России Киев выплатил авансом более 770 миллионов долларов иностранным брокерам за поставку оружия и боеприпасов, которые либо так и не были поставлены, либо оказались непригодными для использования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на расследование Financial Times.

Одним из наиболее показательных случаев стало соглашение с малоизвестной американской компанией OTL Imports из Аризоны. Основанная 28-летним Таннером Куком, компания подписала контракт на 49 миллионов евро на поставку боеприпасов украинской армии. Украина перевела аванс в 17,1 млн. евро, однако поставок не состоялось.

Хотя украинский государственный посредник "Прогресс" выиграл арбитраж в Вене, средства до сих пор не возвращены. Решение предусматривает взыскание с компании 21,3 млн. евро, куда входит авансовый платеж, а также судебные издержки, проценты и штрафные платежи.

Госпредприятие сейчас пытается обеспечить признание этого арбитражного решения в США.

Провальный контракт с Regulus Global

Еще один крупный контракт, заключенный Украиной на фоне войны, оказавшийся провальным – это соглашение с американской компанией Regulus Global, занимающейся поиском и выкупом устаревших запасов оружия на вторичном рынке.

В конце 2022 года Regulus предложила госкомпании "Спецтехноэкспорт" поставки большой партии 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Был подписан контракт на сумму до 1,7 млрд долларов, окончательная стоимость зависела от фактического объема поставок.

Украина перечислила Regulus 162,6 миллиона долларов авансом и дополнительно совершила еще ряд платежей на 14 миллионов евро.

Однако компания не выполнила взятые обязательства и прекратила коммуникацию в сентябре 2024 года. Все попытки восстановить контакт оказались безуспешными. "Спецтехноэкспорт" сейчас требует компенсации из-за арбитража в Лондоне — иск предусматривает взыскание 346 миллионов долларов, включая предоплаты, долги и штрафы.

Впрочем, в Regulus выдвигают противоположные обвинения — компания утверждает, что именно Украина не придерживалась условий договора, и сейчас "Спецтехноэкспорт" вроде бы задолжал около 350 миллионов долларов.

В 2023 году Regulus пыталась переподписать контракт уже не с госкомпанией, а с вновь созданным Агентством оборонных закупок Украины, которое возглавляла Марина Безрукова. Однако сделка была заблокирована после того, как, по словам Безруковой, компания снова попросила дополнительную предоплату.

Неудачными были более 30 контрактов

По данным FT, более 30 контрактов с иностранными поставщиками оказались частично или полностью провальными. Некоторые компании имели фиктивную регистрацию, другие оказались связанными с уголовными структурами или с российскими спецслужбами.

Несколько из них имели связи с африканскими правительствами, некоторые из Средней Азии.

В условиях экстремального дефицита вооружения, вызванных войной, украинские чиновники вынуждены были заключать соглашения через посредников, получавших многомиллионные комиссии, даже не имея никакого опыта на рынке оружия.

Бывший министр обороны Алексей Резников признал, что в первые месяцы после вторжения ситуация была критической: боеприпасов хватало всего на два месяца, а нормальные процедуры закупок были приостановлены.

В условиях, когда Россия выпускала до 1,8 миллиона снарядов ежемесячно, Украина была вынуждена искать оружие на черном рынке, иногда заключая рискованные сделки.

Украинские власти сейчас пытаются реформировать систему оборонных закупок, ускорить расследование неудачных контрактов и вернуть утраченные средства. Однако многие дела до сих пор остаются в стадии арбитражей или уголовных производств.

Следует отметить, что Украина стала крупнейшим в мире импортером оружия в период 2020-2024 годов, ее импорт увеличился почти в 100 раз по сравнению с 2015-2019 годами. Европейский импорт оружия в целом вырос на 155% за те же периоды, так что государства отреагировали на вторжение РФ в Украину и на неопределенность относительно будущего внешней политики США.