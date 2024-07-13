Президент Чехии рассказал о поставках боеприпасов Украине: 50 тысяч поступят в ближайшее время

В рамках чешской инициативы по обеспечению артиллерийскими боеприпасами Украины, Чехия отправит Украине 50 тысяч боеприпасов уже в июле и августе.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает ČTK.

Также он объявил, что с сентября Украина будет получать от 80 до 100 тысяч боеприпасов ежемесячно.

Кроме того, 25 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Украина уже получила первую партию снарядов.

Издание пишет, что цель - доставка в Украину 500 тысяч единиц боеприпасов в 2024 году.

Снаряды для ВСУ

Спрос на 155-мм артиллерийские снаряды резко возрос после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Но запасы союзников для собственной обороны иссякли из-за передачи помощи ВСУ, которым приходится выпускать тысячи снарядов в сутки, чтобы сдержать оккупантов.

Весной 2023 года Евросоюз пообещал Украине 1 млн. снарядов в течение 12 месяцев. Однако после достижения согласия возник спор по поводу того, где эти боеприпасы брать. Премьер-министр Польши рассказывал, что в Европе нет необходимого количества снарядов, поэтому их нужно закупать вне блока.

Идея закупки 800 тысяч снарядов у нескольких стран была изложена премьер-министром Чехии Петром Фиалой на внеочередном саммите европейских лидеров в Париже 26 февраля. Уже в марте союзники Украины подготовили почти все средства, которые понадобятся для инициативы под руководством Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Фиала сказал, что предложение его страны могут поддержать 15 стран, но не назвал их. Позже стало известно, что к чешской инициативе присоединились около 20 государств, в частности, Люксембург, Швеция, Португалия, Канада, Финляндия, Нидерланды, Германия, Латвия и другие.

"По нашим оценкам, в 2025 году в Европе и Украине должно быть достаточное производство боеприпасов, но нам нужно преодолеть период до этого времени. Чешская инициатива – это способ, которым европейские государства могут это сделать", - сказал он.

Президент Чехии Петр Павел в интервью немецкому телеканалу ARD рассказал, что первые 180 тысяч боеприпасов будут доставлены в Украину в июне и уже есть контракты на еще 5-6-значное количество снарядов.