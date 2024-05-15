Чешская инициатива: Латвия выделила €10 млн на закупку боеприпасов для Украины

Латвийское правительство одобрило предоставление 10 миллионов евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы.

Об этом сообщили премьер-министр Эвика Силиню и министр обороны Андрис Спрудс.

"Правительство решило выделить Украине 10 миллионов евро на закупку артиллерийских боеприпасов в рамках чешской инициативы. Только прошло три месяца коалиции беспилотников, инициированной Латвией, и мы готовим следующую партию беспилотников в Украину", - говорится в сообщении.

На эти средства планируется приобрести 3 тысячи 155-мм снарядов.

Эти средства являются частью чешской инициативы, координирующей усилия нескольких стран по обеспечению Украины необходимыми артиллерийскими боеприпасами. Андрис Спрудс уточнил, что на эти средства планируется приобрести более 3 тысяч 155-миллиметровых крупнокалиберных снарядов.

Как сообщает "Радио свобода", в Минобороны Латвии говорят, что в июне планируют передать Украине 1000 боевых дронов разной мощности. В настоящее время страны-участницы коалиции заявили о финансировании в размере более полумиллиарда евро на закупку дронов.

Первая партия снарядов поступит в июне

Президент Чехии Петр Павел в интервью немецкому телеканалу ARD рассказал, что первые 180 тысяч боеприпасов будут доставлены в Украину в июне и уже есть контракты на еще 5-6-значное количество гранат.

Идея закупки 800 тысяч снарядов у нескольких стран была изложена премьер-министром Чехии Петром Фиалой на внеочередном саммите европейских лидеров в Париже в понедельник, 26 февраля. Уже в марте Союзники Украины подготовили почти все средства, которые понадобятся для инициативы под руководством Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Фиал сказал, что предложение его страны могут поддержать 15 стран, но не назвал их.

"По нашим оценкам, в 2025 году в Европе и Украине должно быть достаточное производство боеприпасов, но нам нужно преодолеть период до этого времени. Чешская инициатива – это способ, которым европейские государства могут это сделать", - сказал он.