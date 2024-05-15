Чеська ініціатива: Латвія виділила €10 млн на закупівлю боєприпасів для України

Латвійський уряд схвалив надання 10 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України в рамках чеської ініціативи.

Про це повідомили прем'єр-міністерка Евіка Силіню та міністр оборони Андріс Спрудс.

"Уряд вирішив виділити Україні 10 мільйонів євро на закупівлю артилерійських боєприпасів в рамках чеської ініціативи. Щойно минуло три місяці коаліції безпілотників, ініційованої Латвією, і ми готуємо наступну партію безпілотників в Україну", - йдеться в повідомленні.

На ці кошти планують придбати 3 тисячі 155-мм снарядів.

Ці кошти є частиною чеської ініціативи, що координує зусилля декількох країн щодо забезпечення України необхідними артилерійськими боєприпасами. Андріс Спрудс уточнив, що на ці кошти планується придбати понад 3 тисячі 155-міліметрових великокаліберних снарядів.

Як повідомляє "Радіо свобода", у Міноборони Латвії кажуть, що у червні планують передати Україні 1000 бойових дронів різної потужності. Наразі країни-учасниці коаліції заявили про фінансування у розмірі понад пів мільярда євро на закупівлю дронів.

Перша партія снарядів надійде в червні

Президент Чехії Петр Павел в інтервʼю німецькому телеканалу ARD розповів, що перші 180 тисяч боєприпасів будуть доставлені в Україну в червні і вже є контракти на ще п’яти-шестизначну кількість гранат.

Ідея закупівлі 800 тисяч снарядів у кількох країн була викладена прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі в понеділок, 26 лютого. Уже в березні Союзники України підготували майже всі кошти, які знадобляться для ініціативи під керівництвом Чехії щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України.

Фіала сказав, що пропозицію його країни можуть підтримати 15 країн, але не назвав їх.

"За нашими оцінками, у 2025 році в Європі та Україні має бути достатнє виробництво боєприпасів, але нам потрібно подолати період до цього часу. Чеська ініціатива – це спосіб, яким європейські держави можуть це зробити", - сказав він.