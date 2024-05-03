ІТ-коаліція передала Україні обладнання на 900 тисяч євро для підтримки Збройних Сил

У межах ІТ-коаліції, яку очолюють Естонія та Люксембург, Збройні Сили України отримали першу партію обладнання вартістю 900 тисяч євро. Поставка включає ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання, яке буде найближчим часом доставлено до військових підрозділів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Зазначається, що це обладнання сприятиме покращенню зв'язку та плануванню військових операцій на тактичному рівні.

Закупівля відбулася завдяки ефективній роботі Агенції НАТО з підтримки та постачання, що дозволило швидко задовольнити потреби українських військових у сучасному комунікаційному обладнанні.

"Передане обладнання покращить зв’язок та можливість планування задач на тактичному рівні. Це один з наших пріоритетів – закрити запити підрозділів, що стосуються зв’язку на фронті. Вдячна партнерам за відповідальність та швидкість у прийнятті рішень", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.

Ця ініціатива є частиною більш широкої підтримки, яку надають міжнародні партнери Україні у її зусиллях протистояти агресії та захистити свій суверенітет.

Нагадаємо, ІТ-коаліція — це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу, яка зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. До складу учасників також входять Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна.

У межах ІТ-коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 36 млн євро. Внески у розмірі понад 23 млн євро ще очікуються.

Додамо, що 20 грудня 2023 року Естонія та ще 9 країн-союзників запустили ще одну коаліцію, яка може зміцнити кібербезпеку України, а саме - Талліннський механізм. Він створений для посилення кіберпідтримки України в цивільній сфері. Даний план був розроблений усіма країнами-учасницями в Таллінні 30 травня.