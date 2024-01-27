Нідерланди доєднались до ІТ-коаліції для допомоги Україні і зробили внесок у €10 млн

На засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" до ІТ-коаліції доєдналася ще одна країна – Нідерланди. Новий учасник коаліції вже зробив внесок у розмірі €10 млн.

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Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Крім Нідерландів, учасниками ініціативи є ще 11 країн: Україна, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.

Згідно з повідомленням, Данія також виділила 91 мільйон данських крон (близько $13,3 млн) на кіберзахист України у межах ІТ-коаліції. Ці кошти підуть на проєкти з кібербезпеки Збройних сил України та Міністерства оборони України і є важливим внеском у довгострокову підтримку кіберзахисту держави.

"Технології можуть допомогти перетворити позиційну війну на маневрену. ІТ-коаліція покликана забезпечити необхідну цифрову основу для розгортання будь-яких нових технологічних рішень. Я вдячна партнерам, що продовжують підтримувати нас у кожній сфері, а особливо у IT, кіберзахисті та інноваціях", – прокоментувала розвиток коаліції заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Що таке IT-коаліція

Створення IT-коаліції для України ще у червні 2023 року анонсував колишній міністр оборони України Олексій Резніков. Це мало відбутися за аналогією, як це було з "танковою та авіаційною" коаліціями. На меті IT-коаліції стоїть підтримка Міноборони України та ЗСУ у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Ідею Резнікова підтримали міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш і міністр оборони Естонії Ханно Певкур. У Міноборони України зазначили, що внесок в ІТ-коаліцію від Естонії складав €500 тис, а Люксембургу - €10 млн.

Повідомляється, що Литва та Латвія також передали матеріальну допомогу у вигляді ліцензій та обладнання.

Слід додати, що 20 грудня 2023 року Естонія та ще 9 країн-союзників запустили ще одну коаліцію, яка може зміцнити кібербезпеку України, а саме - Талліннський механізм. Він створений для посилення кіберпідтримки України в цивільній сфері. Даний план був розроблений усіма країнами-учасницями в Таллінні 30 травня.

Талліннський механізм працює паралельно з IT-коаліцією, яка займається українськими військовими кіберпитаннями.

Фото: ua.depositphotos.com