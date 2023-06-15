АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

Резніков анонсував створення IT-коаліції для України

міністр Оборони України Олексій Резніков, ІТ-коаліція
Резніков з колегами з Естонії та Люксембургу. Фото: Twitter Резнікова

Міністр оборони України Олексій Резніков на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" запропонував створити "ІТ-коаліції" за аналогією, як це було з "танковою та авіаційною" коаліціями.

Про це очільник Міноборони повідомив в Twitter.

Ідею Резнікова щодо "ІТ-коаліції" вже підтримали міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш і міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Очільники відомств підтвердили, що готові взяти на себе лідерську роль у створенні цієї коаліції.

"Отже, на горизонті з'являється ще одна коаліція для забезпечення перемоги України. Це обов'язково переросте у щось захоплююче, тож слідкуйте за новинами!", - додав глава Міноборони.

Нагадаємо, Україна вже змогла увійти до програми взаємосумісності (MIP), яка реалізує технологічну співпрацю армій держав-членів НАТО. Відповідне рішення ухвалили за підсумками голосування на щорічному засіданні MIP Steering Group. Окрім цього, Україна офіційно приєдналася до кіберцентру при Організації Північноатлантичного договору. 

Автор:
Віта Молодан