"Рамштайн-13": Олексій Резніков зустрівся з очільником Пентагону (ВІДЕО)

Міністр оборони України Олексій Резніков приїхав на засідання групи "Рамштайн", яке проходить сьогодні, 15 червня, у Брюсселі. Там він зустрівся з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Основна тема обговорення - літаки та ППО для України.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Розпочав свій день із зустрічі з моїм колегою та великим другом Ллойдом Дж. Остіном III. Сьогодні понад 50 країн стоять пліч-о-пліч з Україною в цій неспровокованій війні, розпочатій Росією. Дякуємо за ваше керівництво, а також дякуємо всім нашим друзям і партнерам за непохитну підтримку", - наголосив Резніков.

#Ramstein 13

Started my day with a meeting with my colleague and great friend Lloyd J. Austin III.

Today, more than 50 countries stand side by side with Ukraine in this unprovoked war started by russia.

Thank you @SecDef for your leadership, and thank you to all our friends and… pic.twitter.com/QTpUP57AmH — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 15, 2023

Своєю чергою очільник Пентагону наголосив на непохитній підтримці України.

"Завжди приємно зустрітися зі своїм другом і колегою Олексієм Резніковим. Майже 50 країн, які беруть участь у сьогоднішній Контактній групі з питань оборони України, об’єднуються з вами та мужніми захисниками України", - написав Ллойд Остін.

It’s always a pleasure to meet with my friend and counterpart @oleksiireznikov.



The nearly 50 countries participating in today’s Ukraine Defense Contact Group stand united with you and Ukraine’s 🇺🇦 brave defenders. pic.twitter.com/sHfoEeXDVy — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) June 15, 2023

Цього разу зустріч у форматі "Рамштайн" відбувається у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Це вже 13-а зустріч Контактної групи з питань оборони України.

Як раніше повідомляв Резніков, на засіданні у форматі “Рамштайн” будуть обговорювати деталі "авіаційної коаліції", а також надання Україні ППО, снарядів амуніції, артилерії.

Наразі до "авіаційної коаліції" приєдналися щонайменше вісім європейських країн.

Нагадаємо, що для здійснення контрнаступу Україна хоче отримати американські винищувачі F-16, що дозволить їй отримати перевагу в повітрі. Днями в Міністерстві оборони України уточнили, що потреба в таких літаках становить чотири ескадрильї.