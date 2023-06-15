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"Рамштайн-13": Олексій Резніков зустрівся з очільником Пентагону (ВІДЕО)
Міністр оборони України Олексій Резніков приїхав на засідання групи "Рамштайн", яке проходить сьогодні, 15 червня, у Брюсселі. Там він зустрівся з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Основна тема обговорення - літаки та ППО для України.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"Розпочав свій день із зустрічі з моїм колегою та великим другом Ллойдом Дж. Остіном III. Сьогодні понад 50 країн стоять пліч-о-пліч з Україною в цій неспровокованій війні, розпочатій Росією. Дякуємо за ваше керівництво, а також дякуємо всім нашим друзям і партнерам за непохитну підтримку", - наголосив Резніков.
Своєю чергою очільник Пентагону наголосив на непохитній підтримці України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Завжди приємно зустрітися зі своїм другом і колегою Олексієм Резніковим. Майже 50 країн, які беруть участь у сьогоднішній Контактній групі з питань оборони України, об’єднуються з вами та мужніми захисниками України", - написав Ллойд Остін.
Цього разу зустріч у форматі "Рамштайн" відбувається у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Це вже 13-а зустріч Контактної групи з питань оборони України.
Як раніше повідомляв Резніков, на засіданні у форматі “Рамштайн” будуть обговорювати деталі "авіаційної коаліції", а також надання Україні ППО, снарядів амуніції, артилерії.
Наразі до "авіаційної коаліції" приєдналися щонайменше вісім європейських країн.
Нагадаємо, що для здійснення контрнаступу Україна хоче отримати американські винищувачі F-16, що дозволить їй отримати перевагу в повітрі. Днями в Міністерстві оборони України уточнили, що потреба в таких літаках становить чотири ескадрильї.