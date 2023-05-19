США і союзники домовляються про передачу Україні винищувачів F-16 - NBC News

Разом з союзниками США мають намір створити коаліцію для передачі Україні винищувачів F-16. Вирішено, що літаки "не обов’язково будуть надходити безпосередньо зі США".

Про це повідомляє NBC News з посиланням на високопоставленого представника з адміністрації президента Джозефа Байдена.

Наразі сформована лише домовленість. Час, коли Україна отримає винищувачі, і які країни їх нададуть — залишається темою для обговорення. Водночас, за словами джерела, " F-16 не будуть використовуватися для майбутнього контрнаступу ЗСУ".

"У найближчі місяці США та їхні союзники вирішать, коли фактично надати літаки, скільки ми надамо та хто їх надасть", – цитує NBC News посадовця.

Інформація про передачу Україні F-16 з'явилася відразу після заяви Байдена, що Вашингтон підтримує спільні зусилля з союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів на літаках F-16.

Хоча спочатку він був категорично проти передачі Україні винищувачів, згодом заявляв, що не вірить, що ПС ЗСУ потрібні F-16. Загалом це рішення залежить саме від Сполучених Штатів.