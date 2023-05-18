США забороняють українським пілотам навчатися на F-16 в Європі – NYT

Між Європою та США лишається суттєва розбіжність щодо передачі Україні винищувачів F-16. Якщо деякі країни поступово готуються до формування "коаліції винищувачів", то Вашингтон навіть не дозволяє українським пілотам пройти повноцінне навчання з керування F-16, які належать європейським державам.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела серед українських та європейських політиків, ознайомлених з ситуацією.

Найбільш активно наразі за передачу Україні сучасних винищувачів виступає Велика Британія.

"Що справді важливо тут, так це дати сигнал Росії, що ми як нації не маємо філософських чи принципових заперечень проти надання Україні необхідних їй можливостей, залежно від того, що відбувається на полі бою", — заявив британський міністр оборони Бен Воллес, зазначивши, що саме США як країна виробник мають надати дозвіл на передачу F-16.

Високопоставлений американський чиновник сказав журналістам NYT, що адміністрація президента Джозефа Байдена все ще не бажає надсилати Україні власні F-16. За його словами, одна з причин у тому, що "винищувачі занадто дорогі". Через це Вашингтон має надавати перевагу більш важливим видам озброєння для України.

Одне з джерел заявило, що ПС ЗСУ можуть отримати F-16 вже після завершення повномасштабної війни.

В NYT зауважують, що Україна поступово відкривала новій й нові позиції. Раніше США так само відмовлялися поставляти HIMARS, танки Abrams і ракети ППО Patriot, але наразі це озброєння вже активно застосовується для захистку України.

На умовах анонімності чиновники, близькі до Байдена, зазначили, що його адміністрація може згодом дати дозвіл на реекспорт — європейські країни зможуть передати F-16, які мають у власності.

Відомо, що крім Великої Британії, передачу Україні сучасних винищувачів підтримують Нідерланди.

Нагадаємо, після нещодавнього візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський анонсував створення коаліції літаків, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.